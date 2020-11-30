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Наставник Ингульца признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда из Петрово одержала свою первую победу в чемпионата

Наставник Ингульца признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 11-го тура в УПЛ назван наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко, подопечные которого нанесли поражение "Олимпику" (2:1), добыв первую победу в чемпионате после повышения в классе.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,4 из 5-ти возможных.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
30.11.2020 в 18:44
Ингулец фактически проиграл 0:1 Олимпику, так как голы были забиты вратарём Олимпика в неголевых ситуациях. К тому же Олимпик владел игровым преимуществом. Так что оценка тренера Ингульца явно завышена. К слову, я не болельщик ни одной из этих команд...
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