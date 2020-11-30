Наставник Ингульца признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 11-го тура в УПЛ назван наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко, подопечные которого н анесли поражение "Олимпику" (2:1) , добыв первую победу в чемпионате после повышения в классе.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,4 из 5-ти возможных.