Премьер-лига
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Наставник Ингульца признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Команда из Петрово одержала свою первую победу в чемпионата
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Премьер-Лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 11-го тура в УПЛ назван наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко, подопечные которого н
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,4 из 5-ти возможных.
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Siren05 (Мариуполь)
30.11.2020 в 18:44
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