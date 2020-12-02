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Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Зари проводит отличный сезон

Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин этой зимой, скорее всего, уйдет из луганского клуба.

Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники в Запорожье, футболист в зимнее трансферное окно сменит клуб, но перейдет не в "Динамо", об интересе которого к Кочергину писали ранее СМИ, так как Мирча Луческу в нем не заинтересован.

Клаусула Кочергина, которая прописана в контракте игрока, составляет 1,5 млн евро, что является вполне адекватной суммой отступных за данного игрока.

Напомним, что Кочергин в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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kapkan (Луганск)
02.12.2020 в 21:17
Он ещё не стал лидером, а только на пути к этому. Рановато продавать его как и Кабаева. Они ещё своего слова не сказали!!!
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0
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ascent (Луксор)
02.12.2020 в 21:16
Интересно, что сам источник ссылается на другой источник, имя которого не разглашается... Вот пример отмывания слухов: Первому источнику нужно сослаться на Второй источник, а Третьему источнику на Четвертый и т.д.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.12.2020 в 21:15
Да тут и так понятно. Куда-то в Бельгию или что-то типо Ференцвароша.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
02.12.2020 в 21:11
А смысл его брать? Я смотрел не много матчей Зари, но в тех, которые смотрел, данный товарищ по воротам попасть не мог. Желаю ему удачи, пусть играет в Европе, это правильно.
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 20:54
А смысл туда идти?????? Леднев и Супряга уже вернулись и....? Все, финиш?!
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0
-1
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Hugo64 (PARIS)
02.12.2020 в 20:45
ТО ТАКЕ
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0
-1


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