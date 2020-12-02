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Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник
Хавбек Зари проводит отличный сезон
Полузащитник "
Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники в Запорожье, футболист в зимнее трансферное окно сменит клуб, но перейдет не в "Динамо", об интересе которого к Кочергину писали ранее СМИ, так как Мирча Луческу в нем не заинтересован.
Клаусула Кочергина, которая прописана в контракте игрока, составляет 1,5 млн евро, что является вполне адекватной суммой отступных за данного игрока.
Напомним, что Кочергин в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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