Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник

Полузащитник " Зари " Владислав Кочергин этой зимой, скорее всего, уйдет из луганского клуба.

Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники в Запорожье, футболист в зимнее трансферное окно сменит клуб, но перейдет не в "Динамо", об интересе которого к Кочергину писали ранее СМИ, так как Мирча Луческу в нем не заинтересован.

Клаусула Кочергина, которая прописана в контракте игрока, составляет 1,5 млн евро, что является вполне адекватной суммой отступных за данного игрока.

Напомним, что Кочергин в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.