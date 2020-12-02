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Мораес выбыл до конца года
В трех оставшихся матчах декабря форвард команде не поможет
Стали известны сроки восстановления форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса, который
О результатах медосмотра нападающего "горняков" рассказал директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский:
– Во вчерашнем матче Жуниор Мораес получил травму правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации. Что касается Дентиньо, ожидается, что он приступит к тренировкам в ближайшие пару дней.
Напомним, в 2020 году "Шахтеру" предстоит провести еще 3 матча: с "Минаем" (5 декабря), "Интером" (9 декабря) и "Ингульцом" (13 декабря).
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