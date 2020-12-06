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ВИДЕО, как Селезнев забил свой 115-ый гол в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

До рекорда осталось восемь мячей

ВИДЕО, как Селезнев забил свой 115-ый гол в УПЛ
Новина українською

На 25-ой минуте матча 12-го тура чемпионата Украины между "Колосом" и "Александрией" арбитр Юрий Можаровский назначил одиннадцатиметровый в ворота Юрия Панькива. Выполнять приговор взялся штатный пенальтист “Колоса” Евгений Селезнев. Украинец не ошибся. Панькив угадал куда полетит мяч, однако парировать удар не смог. Это уже четвертый гол для нападающего в этом сезоне, и все четыре были забиты с "точки"

Этот гол стал 115-ым для Селезнева в чемпионатах Украины. 68 голов форвард забил за "Днепр", 24 "Шахтера", 19 в составе киевского "Арсенала" и четыре за команду з Ковалевки. Лучшими бомбардирами в истории УПЛ являются Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 мяча. Заметим, что у Селезнева лучший процент голов за встречу, по сравнению с рекордсменами - 0,48, в то время как в Реброва 0,47, а в Шацких 0,36.

Бывший нападающий сборной Украины присоединился к "Колосу" в начале сентября этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt оценил 35-летнего игрока в 300 тыс евро.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
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Комментарии (4)
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Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 20:57
Як завжди з пенальті. З гри забивати не вміє...
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
06.12.2020 в 20:28
Я уже сбился со счета, сколько Колос пробил в этом чемпионате пенальти. Самая атакующая команда? Или самая любимая судьями по приказу сверху?
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+6
0
Bonus (Львів)
06.12.2020 в 20:44
Це точно, цікаво, а Селезньов в цьому сезоні забивав не з пенальті?
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+2
0
аалекс ( Крым)
06.12.2020 в 20:51
Пока нет
+2
0


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