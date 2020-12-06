ВИДЕО, как Селезнев забил свой 115-ый гол в УПЛ

На 25-ой минуте матча 12-го тура чемпионата Украины между "Колосом" и "Александрией" арбитр Юрий Можаровский назначил одиннадцатиметровый в ворота Юрия Панькива. Выполнять приговор взялся штатный пенальтист “Колоса” Евгений Селезнев. Украинец не ошибся. Панькив угадал куда полетит мяч, однако парировать удар не смог. Это уже четвертый гол для нападающего в этом сезоне, и все четыре были забиты с "точки"

Этот гол стал 115-ым для Селезнева в чемпионатах Украины. 68 голов форвард забил за "Днепр", 24 "Шахтера", 19 в составе киевского "Арсенала" и четыре за команду з Ковалевки. Лучшими бомбардирами в истории УПЛ являются Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 мяча. Заметим, что у Селезнева лучший процент голов за встречу, по сравнению с рекордсменами - 0,48, в то время как в Реброва 0,47, а в Шацких 0,36.

Бывший нападающий сборной Украины присоединился к "Колосу" в начале сентября этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt оценил 35-летнего игрока в 300 тыс евро.