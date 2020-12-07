Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Зеркало" Ворсклы. Рябоконь прокомментировал тактику Десны на матч с полтавчанами
Главный тренер "
- Верится уже в эту победу?
- Выиграли - и хорошо. Было много борьбы, наверное, каждая команда заслужила, чтобы заработать какие-то очки в этом матче. Прекрасно понимаю соперника, но гол был забит чисто.
- Какой эпизод в этой игре стал ключевым?
- Возможно, вторая желтая Степанюку. После этого мы зажали соперника в штрафной.
- Как раз этот момент совпал с перестройкой в игре команды, с заменами. Можно сказать, что ребята легче себя чувствовали с тактикой, к которой привыкли?
- Мы перестроились сразу после перерыва, ведь в середине поля не хватало игрока. Действительно, если выиграли - можно похвалить игроков, вышедших на замену, приняли участие в победе.
- Можно ли сказать, что вы отзеркалили тактику "Ворсклы" и таким образом их удивили?
- Да, что-то такое было - я тоже это слово использовал на установке. Но, откровенно говоря, в первом тайме мы не получили дивидендов от этой перестройки.
- Героем матча можно назвать Тамма?
- Мяч сразу влетел в ворота и Дегтярева записали автором гола, насколько я знаю. Со скамьи, конечно, было не видно. Кажется, что арбитры сразу не отреагировали, только когда Тамм добил. Все герои - тот заработал штрафной, тот подал, тот забил, тот добил.
Популярное сейчас
- Шахаб не оставляет шансов конкурентам. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сегодня состоится жеребьёвка отбора на ЧМ-2022. Что нужно знать об этом
- Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО