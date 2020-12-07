"Зеркало" Ворсклы. Рябоконь прокомментировал тактику Десны на матч с полтавчанами

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь прокомментировал победу в 12-м туре УПЛ над "Ворсклой" (1:0).

- Верится уже в эту победу?

- Выиграли - и хорошо. Было много борьбы, наверное, каждая команда заслужила, чтобы заработать какие-то очки в этом матче. Прекрасно понимаю соперника, но гол был забит чисто.

- Какой эпизод в этой игре стал ключевым?

- Возможно, вторая желтая Степанюку. После этого мы зажали соперника в штрафной.

- Как раз этот момент совпал с перестройкой в ​​игре команды, с заменами. Можно сказать, что ребята легче себя чувствовали с тактикой, к которой привыкли?

- Мы перестроились сразу после перерыва, ведь в середине поля не хватало игрока. Действительно, если выиграли - можно похвалить игроков, вышедших на замену, приняли участие в победе.

- Можно ли сказать, что вы отзеркалили тактику "Ворсклы" и таким образом их удивили?

- Да, что-то такое было - я тоже это слово использовал на установке. Но, откровенно говоря, в первом тайме мы не получили дивидендов от этой перестройки.

- Героем матча можно назвать Тамма?

- Мяч сразу влетел в ворота и Дегтярева записали автором гола, насколько я знаю. Со скамьи, конечно, было не видно. Кажется, что арбитры сразу не отреагировали, только когда Тамм добил. Все герои - тот заработал штрафной, тот подал, тот забил, тот добил.