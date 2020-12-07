Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Зари признан лучшим игроком 12-го тура по версии УПЛ
Лауреатом стал Артем Громов
Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста прошедшего, 12-го тура чемпионата.
Опросив специалистов, УПЛ приняла решение присвоить почетное звание нападающему "Зари" Артему Громову, который опередил динамовца Виктора Цыганкова и Шахаба из "Олимпика".
Напомним, что в отчетном туре
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт УПЛ
Популярное сейчас
- Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
- Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
07.12.2020 в 19:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...