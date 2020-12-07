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Нападающий Зари признан лучшим игроком 12-го тура по версии УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Лауреатом стал Артем Громов

Нападающий Зари признан лучшим игроком 12-го тура по версии УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста прошедшего, 12-го тура чемпионата.

Опросив специалистов, УПЛ приняла решение присвоить почетное звание нападающему "Зари" Артему Громову, который опередил динамовца Виктора Цыганкова и Шахаба из "Олимпика".

Напомним, что в отчетном туре "Заря" обыграла "Днепр-1" со счётом 3:1, а Громов в данном поединке отметился двумя забитыми голами.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
07.12.2020 в 19:41
Громов стал нападающим, давно?
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