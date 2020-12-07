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Святослав Козловский: Дебют в УПЛ я заслужил своим трудом

Премьер-лига
(2 голосов)

Сын президента Руха вышел на замену в матче с Олимпиком

Святослав Козловский: Дебют в УПЛ я заслужил своим трудом
Новина українською

Нападающий "Руха" и сын президента львовского клуба Григория Козловского Святослав Козловский прокомментировал свой дебют в УПЛ в матче 12-го тура с "Олимпиком" (1:3).

"Очень долго ждал свой дебют в УПЛ. Рад, что мне дали шанс проявить себя. Конечно, жаль, что нам не удалось взять очки в этом матче. Я стремился помочь команде забитым мячом. Имел два полумомента, но, наверное, если бы имел больше опыта, то сыграл бы лучше в этих эпизодах. Возможно, получил мало игрового времени на поле. В одном из моментов я мог сыграть на опережение, пробить головой и забить с подачи Эрика. Я старался и доказывал в каждом поединке за дубль, что готов к этому уровню. Отдал четыре ассиста и отметился голом за молодежную команду "Руха". Своим трудом я заслужил дебют в УПЛ.

Первая часть чемпионата уже подходит к завершению. Не знаю, будет ли в дальнейшем главный тренер рассчитывать на меня. Если бы я имел больше игрового времени за основную команду, то можно было бы сделать более глобальные выводы. За десять минут трудно что-то феноменальное продемонстрировать на поле. Если бы мне доверили сыграть хотя бы тридцать минут, то была бы более понятна картина", – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Святослав Козловский
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Источник:
ФК Рух

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