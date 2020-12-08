Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для возвращения в Динамо Сидклей нанял личного тренера
Готовится дома
Бразильский левый фланговый защитник "
Для этого 27-летний латераль договорился с бразильским клубом, не будет тренироваться с главной командой "Коринтианс" в Сан-Паулу, а отправился на родину, в Вила-Велья (штат Эспирито-Санто). Дома Сидклей тренируется с личным тренером для того, чтобы вернуться в Европу.
Контракт с "Динамо" у Сидклея действует до июня 2023 года, он должен вернуться из "Коринтианса" по условиям аренды к январю.
Еще несколько месяцев назад, сообщает Globo Esporte, бразилец не хотел возвращаться в Украину, а с тех пор "Динамо" возглавил Мирча Луческу, а Сидклей уже считает переезд хорошей возможностью, чтобы закрепиться в составе украинского клуба.
Во время аренды в "Коринтианс" Сидклей провел 19 официальных матчей, голов не забивал.
Популярное сейчас
- Джеко: Казахстан – одна из лучших сборных в этой сильной группе, а Украина уже много лет хорошо играет
- Зинченко разграничил одного и остальных соперников в отборе на ЧМ-2022
- Цыганык: Марьян Швед в межсезонье имел выбор - не только Мехелен
- Луческу объяснил, почему доверился Нещерету и заменил Гармаша
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО