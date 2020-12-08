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Для возвращения в Динамо Сидклей нанял личного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Готовится дома

Для возвращения в Динамо Сидклей нанял личного тренера
Новина українською

Бразильский левый фланговый защитник "Динамо" Сидклей, который находится в аренде клуба из родины, "Коринтианс", готовится к возвращению в Киев.

Для этого 27-летний латераль договорился с бразильским клубом, не будет тренироваться с главной командой "Коринтианс" в Сан-Паулу, а отправился на родину, в Вила-Велья (штат Эспирито-Санто). Дома Сидклей тренируется с личным тренером для того, чтобы вернуться в Европу.

Контракт с "Динамо" у Сидклея действует до июня 2023 года, он должен вернуться из "Коринтианса" по условиям аренды к январю.

Еще несколько месяцев назад, сообщает Globo Esporte, бразилец не хотел возвращаться в Украину, а с тех пор "Динамо" возглавил Мирча Луческу, а Сидклей уже считает переезд хорошей возможностью, чтобы закрепиться в составе украинского клуба.

Во время аренды в "Коринтианс" Сидклей провел 19 официальных матчей, голов не забивал.

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В статье: Динамо (Киев) аренда тренер Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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