Лидер гонки бомбардиров УПЛ заболел коронавирусом

Форвард " Олимпика " Захеди Шахаб не попал в заявку "Олимпика" на матч 13-го тура УПЛ против "Львова".

Как оказалось, футболист заболел коронавирусом и поэтому пропускает матч. Об этом сообщил комментатор матча на ТК "Футбол 1".

Интересно, что Шахаб сдал положительный тест во вторник, 8 декабря, однако пресс-служба "Олимпика" об этом до сих пор не рапространяется.

Напомним, что Шахаб является лидером бомбардирской гонки УПЛ. Иранец в 11 матчах забил 8 голов.