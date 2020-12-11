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Лидер гонки бомбардиров УПЛ заболел коронавирусом
Шахаб Захеди не попал в заявку на матч с Львовом
Форвард "
Как оказалось, футболист заболел коронавирусом и поэтому пропускает матч. Об этом сообщил комментатор матча на ТК "Футбол 1".
Интересно, что Шахаб сдал положительный тест во вторник, 8 декабря, однако пресс-служба "Олимпика" об этом до сих пор не рапространяется.
Напомним, что Шахаб является лидером бомбардирской гонки УПЛ. Иранец в 11 матчах забил 8 голов.
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