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Хавбек Олимпика: Приятно забить дебютный гол. Но результат со Львовом разочаровал
Романовский прокомментировал ничью со "Львовом"
Полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский подвел итоги
"Приятно забить первый гол за "Олимпик". Я запомню этот день навсегда. При этом результатом я недоволен. Игра нам давалась, и мы должны были набирать три очка. Не везло сегодня: штанги, рикошеты… Много моментов не использовали.
Во втором тайме нам очень хотелось забить гол, мы большими силами шли вперед, поэтому раскрывались в обороне, что дало возможность "Львову" создавать моменты в контратаках.
Опять пропускаем со стандарта... Вроде бы и отрабатываем эти эпизоды на тренировках и все-равно допускаем ошибки - обидно! Видимо, нужно еще больше внимания уделять игре в обороне при стандартах.
Сейчас на эмоциях сложно подводить итоги выступлений в первом круге. Если бы сегодня одержали победу, то, однозначно, я бы ответил на этот вопрос - "Мы выступили удачно в первом круге!". Но результат этой игры разочаровал. Очень хотелось победить. Давайте уже дождемся, когда все команды сыграют свои матчи и увидим на каком месте в итоге окажется "Олимпик". В отпуск поеду домой в Литву. Очень соскучился за родными и друзьями", - рассказал Романовский.
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