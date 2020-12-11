Олимпик - Львов 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
13-й тур УПЛ открылся матчем, в котором Олимпик принимал Львов.
Поединок получился упорным и закончился вничью 1:1, причем хозяевам пришлось отыгрываться.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Даниэль Романовский 76 - Юрий Кравчук 55
Обзор матча:
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