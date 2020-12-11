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Олимпик - Львов 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Олимпик - Львов 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

13-й тур УПЛ открылся матчем, в котором Олимпик принимал Львов.

Поединок получился упорным и закончился вничью 1:1, причем хозяевам пришлось отыгрываться.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Олимпик - ФК Львов 1:1

Голы: Даниэль Романовский 76 - Юрий Кравчук 55

Обзор матча:

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк)
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