В матче 13-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде сыграл вничью с киевским "Динамо" 2:2.

Форвард гостей Евгений Селезнев отметился в этом поединке голом с пенальти. Этот реализованный 11-метровый удар стал для 35-летнего Селезнева 16-м в рамках УПЛ.

Таким образом, Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины. Процент успешных пенальти у Евгения составляет 84,2% - 16 забитых из 19.

Лидером среди пенальтистов в УПЛ является экс-игрок "Таврии", "Кривбасса" и "Нефтяника" Васил Гигиадзе.

ТОП-10 пенальтистов в рамках чемпионатов Украины