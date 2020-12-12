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Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины
Евгений реализовал 16 ударов из 19
В матче 13-го тура чемпионата Украины
Форвард гостей Евгений Селезнев отметился в этом поединке голом с пенальти. Этот реализованный 11-метровый удар стал для 35-летнего Селезнева 16-м в рамках УПЛ.
Таким образом, Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины. Процент успешных пенальти у Евгения составляет 84,2% - 16 забитых из 19.
Лидером среди пенальтистов в УПЛ является экс-игрок "Таврии", "Кривбасса" и "Нефтяника" Васил Гигиадзе.
ТОП-10 пенальтистов в рамках чемпионатов Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
Удары
|
%
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс, Нефтяник
|
27
|
30
|
90,0
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
24
|
29
|
82,8
|
3.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,
|
23
|
25
|
92,0
|
Ильичевец, Ворскла
|
4.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень, Металлург Д
|
20
|
24
|
83,3
|
5.
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
18
|
20
|
90,0
|
Металлист, Карпаты
|
6.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр, Таврия
|
17
|
19
|
89,5
|
7.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист, Шахтер
|
17
|
20
|
85,0
|
8.
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Днепр, Динамо, ЦСКА
|
17
|
21
|
81,0
|
9.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Днепр, Колос
|
16
|
19
|
84,2
|
10.
|
Александр КОСЫРИН
|
Арсенал, Черноморец,
|
16
|
22
|
72,7
|
Металлург Д, Говерла
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