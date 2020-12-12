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Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений реализовал 16 ударов из 19

Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде сыграл вничью с киевским "Динамо" 2:2.

Форвард гостей Евгений Селезнев отметился в этом поединке голом с пенальти. Этот реализованный 11-метровый удар стал для 35-летнего Селезнева 16-м в рамках УПЛ.

Таким образом, Селезнев вошел в топ-10 бомбардиров-пенальтистов чемпионата Украины. Процент успешных пенальти у Евгения составляет 84,2% - 16 забитых из 19.

Лидером среди пенальтистов в УПЛ является экс-игрок "Таврии", "Кривбасса" и "Нефтяника" Васил Гигиадзе.

ТОП-10 пенальтистов в рамках чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

3.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

4.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

5.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

6.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

7.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

8.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

9.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Днепр, Колос

16

19

84,2

10.

Александр КОСЫРИН

Арсенал, Черноморец,

16

22

72,7

Металлург Д, Говерла

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.12.2020 в 00:09
А почему лидер не Закарлюка с 92-мя процентами ?
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