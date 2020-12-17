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Президент Ингульца о решении КДК: Таким образом Шахтер чемпионства не получит
А "Динамо" не испугалось играть с "Ингульцом"
Александр Поворознюк, президент петровского "
Он назначил "желто-красным"
Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что "Шахтер" не собирается играть в Кропивницкому.
Многие вопросы, почему еще в 20 вечера за день до матча нам сказали, что "Шахтер" играть не будет? Очень много вопросов.
Зачем таким способом "Шахтер" идет к чемпионству? Так он его не завоюет! Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам.
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