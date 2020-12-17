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Президент Ингульца о решении КДК: Таким образом Шахтер чемпионства не получит

Премьер-лига
(7 голосов)

А "Динамо" не испугалось играть с "Ингульцом"

Президент Ингульца о решении КДК: Таким образом Шахтер чемпионства не получит
Новина українською

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Он назначил "желто-красным" техническое поражение 0:3 за неготовность газона стадиона в Кропивницком к матчу 13-го тура УПЛ с "Шахтером".

Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что "Шахтер" не собирается играть в Кропивницкому.

Читайте такжеОфициально: Матч Ингулец – Шахтер отменен

Многие вопросы, почему еще в 20 вечера за день до матча нам сказали, что "Шахтер" играть не будет? Очень много вопросов.

Зачем таким способом "Шахтер" идет к чемпионству? Так он его не завоюет! Боженька не ​​фраер, он все видит, все расставит по своим местам.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (59)
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osadob07 (жмеринка)
17.12.2020 в 21:36
да ,нужно проводить матчи упл исключительно с начала декабря и по конец февраля.всё в этой стране через опу.а когда то футбол был летним видом спорта за часив моей молодости
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0
-1
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scorpius (Ck)
17.12.2020 в 21:17
Конечно не получит. Это всего лишь 3 очка, полученные де-юре от клуба глупого (или очень хитрого) президента. По факту, то команду и ее болел жалко, президента - нет.
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+1
-2
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:02
Со всех нор кроты (не путать с адекватными фанами) повылазили, подключили свои клоны, гавкают и гавкают, обгадили все ветки сайта, защищают этот "благоприятный результат". Но вот если бы вы были такими честными и за справедливость, что же вы раньше молчали? Матчей много было сыграно и на льду, и на воде, и на песке. НИ ОДИН не сказал и не написал про то что "на таком поле играть нельзя". Но в этих случаях вы обзывали ДК (мол играть не умеют), соперников - мол, продались на ничью (кстати чаще всего в таких матчах результат - ничья). А тут теперь вдруг за справедливость стали? Мол травмы и все такое. Ну вы настолько никчемные и жалкие в этом, что даже матерные слова для вас как похвала. После 0-6 и 0-4 - почти НИКОГО (парочка все таки была), а тут все смельчаки такие
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+3
-2
touberg (Мариуполь)
17.12.2020 в 21:38
Хорошо сказано... -- прямо "под дых", но.... боюсь даже предположить процент "адекватных фанов"!...... "Ингульцу" надо было "знать", что , если бы на поле было "в 10 раз" меньше "изморози", всё равно это была бы "причина" сделать -- "Фуу!", ну и "по-схеме" наработанной годами!
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+4
0
krakow (Херсон)
17.12.2020 в 20:29
А,про боженьку,это о ком он? Аваков вроде,футболом не интересуется.
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+2
-3
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 20:27
Ну а если серьезно, надо вспомнить, что мы живем в стране 95-го квартала. Поэтому не стоит воспринимать происходящее столь драматически. Наверняка за свою "глупость и /или жадность" Поворознюк получил или получит компенсацию. Нечего кататься по льду, когда тебя ждут пляжи. Это касается как игроков ШД, так и игроков Ингульца. Короче, нас опять развели :)
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+1
-3
alex.belogubko (одесса)
17.12.2020 в 19:36
это решение слуг футбола а мы что то хотели от Щвейцарии--стыдно за такие победы
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:40
у украины в швейцарии шансы есть, т.к. необходимый минимум игроков на игру был, а у ингульца их (шансов) не было изначально!
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+2
-6
Геродот (Винница)
17.12.2020 в 19:19
На КДК Ингулец признал, что виноват, а тут его президент ахинею несет. Если знали еще накануне, то почему не предприняли шагов по перенесению игры в другое место, не обратились в ту самую УАФ, к прессе? Мол, готовится нечестный способ получить Шахтером три очка. Нет, молчали. Все это тупые отмазки, А ларчик просто открывается. И дело, думаю, не в деньгах, Поворознюк человек не бедный, а в том, что газон не поливали умышленно. Надеялись, что поле раскиснет, превратится в болото, что нивелирует преимущество Шахтера в скорости, технике. На таком болоте, глядишь, и ничейку скатаем, может и премию дадут. А поле взяло и замерзло ночью, и не размерзлось до игры, и задумка таким образом накрылась медным тазом. В общем, сами себя высекли, как унтер-офицерская вдова. Что касается чемпионства, то думаю все решится в очной игре Шахтера и Динамо. Не вижу пока команд, способны составить им конкуренцию. Даже Полтава, которая так резво начала, сейчас сникла, отставая от Шахтера на 9, а Динамо - 10 очков.
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+4
-6
Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2020 в 18:49
Конечно, не завоюет! Ведь Ингулець разгромит его на поле!
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 18:47
Аж смешно. Колхозник лучше бы не экономил на элктричестве!
Ответить
+9
-3
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 18:35
Марно думав, що Поворознюк нарешті скаже хоч якісь відмазки, чому він підігрів так і не увімкнув - як та господарка з прибамбасом: "Ой, а ви прийшли, як обіцяли? А я зумисно нічого не готувала, бо сподівалася, що ви дай боже не прийдите..."
Ответить
+9
-2
Dardolis (Первомайск)
17.12.2020 в 18:18
Поворознюк, с Мариуполем же Шахта получила чемп? Так что не факт...
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:31
он тебя не слышит
Ответить
+2
-3
avatar
pofig 50 (Олександрія)
17.12.2020 в 17:37
Та ви задовбали тим підігрівом,Олександрія поряд з Кропивницьким і ніяких морозів не було...Рішеня має прийматися за 1 годину до матчу,а не ввечером напередодні..
Ответить
+3
-11
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:39
Про тренировку команды гостей забыл, она может быть вечерней и утренней...
Ответить
+6
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 17:44
Где ты прочитал про принятие решения за один час ? На сайте Динамо Киев ? А теперь потрудись найти в инете регламент УПЛ и прочитай из первоисточника. Найдёшь отличия ? И, кстати, Александрия, рядом с Кропивницким играли на поле с включенным подогревом. Не смотря на то, что "ніяких морозів не було"
Ответить
+11
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:01
очень, ОЧЕНЬ тяжело общаться с упоротыми!)))) им говоришь, что 2+2=4, а у них возникают один за одним все другие варианты, но никак не 4!)))
+7
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:13
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты шмара сцыкливая и обоссанная, вылазь из под юбки матери, когда там бздишь
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:13
тирашка-барашка, ты про свои 2+2 не еб мозги, ты же слепой и тупой
+3
0
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 18:10
От себя скажи,не повторяй слова суркиса...
Ответить
+7
-6
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:35
Хотел лишить бразильцев преимущества, а лишил свою команду очков. Жалко штраф маленький и тезнарь только 0-3, атак он всё равно в плюсе: подорев бы ему дороде вышел, да и проиграть могли бы крупнее. Вообщем он не сильно и растроился...
Ответить
+12
-6
avatar
vasa pupkis (Киев)
17.12.2020 в 17:26
Если бы мне кто то что то сказал в 20.00 за день до игры, я бы этот газон подготовил так, что агрономы на Камп Ноу прослезились бы от умиления. А так для Ингульца итоговый результат не плохой)))
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+11
-2
78syava78 (Харьков)
17.12.2020 в 17:24
Аж бесят его отмазки. Вам играть в первой лиге, в лучшем случае. Правильно одно . Бог не фраер он увидел что вы хотели а вдруг прокатит без подогрева. Вот и получите. И закройте рот
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+15
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2020 в 17:10
Їх "кантони" навчили, що так можна.
Ответить
+4
-8
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 17:04
Повороз,ты серьёзно болен или по жизни такой?
Ответить
+12
-3
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 16:57
Мне интересно, Поворознюку никого не напоминает один случай из жизни Пола Гаскойна: на суде Гаскойна спросили, почему он набросился на прохожего, а Гаскойн и отвечает: "Мне показалось, что он плохо подумал о моей сестре." Так может быть стоит Поворознюку обратиться к психиатрам, если ему "показалось", что ШД не намерен играть на местном стадионе. Короче, я не знаю все тонкости этого "мутного дела", но аргументы Поворознюка не выдерживают никакой критики.
Ответить
+14
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.12.2020 в 16:51
Папик мелет ерунду. Кто ему доктор,что он зажал деньги на подогрев поля или не обратился к Шахтёру с просьбой перенести матч в другой город?
Ответить
+11
-5
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 16:43
Если Папа знал, что ШД "играть не собирается", то наоборот, надо было предпринять все, что бы не было других причин отменять игру. А так свое рас3,14здяйство боженькой прикрывает. Очень некрасиво, очень...
Ответить
+15
-5
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:49
Так оно т.е.,поворознюк как хитрый Дмитрий,насрал в штаны,а говорит ржавчина!
Ответить
+12
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 16:37
для адептів "бетону": поле було придатне для гри , підігрів не включали по причині відсутності морозів та наявності накриття на газоні, коли почали наносить розмітку пішов крижаний дощ й утворилась крижана кірка поверх газону який не був промерзлим і так як на другий день пішов дощ в 14-00 газон відповідав всім вимогам, так-грязь, так- неприємно, так- кроти грати не захотіли, хоч в ЛЧ буває грають на гіршому покриттю.
Ответить
+7
-13
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 16:45
І ще : це вперше з 1913 року команді гостей була присуджена перемога по причині їх відмови грати на неякісному газоні... у кротів п'ять нічейок з командами рівня Інгульця, совпаденіє- не думаю...
Ответить
+10
-10
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 17:39
А где можно прочитать про отказ кротов играть ? Или сам придумал ?
+9
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:13
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты петух сцыкливый и обоссанный, вылазь из под юбки матери, когда там бздишь
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 16:37
Так Смоктар хотів ще у жовтні такий же технар для Ворскли, мовляв у Полтаві не було 5-и зіркових готелів, де можна було би сховатися ніггерам від ковіду...) Тоді не вийшло, і Ворскла їх у Києві поімєла. зараз вийшло.
Ответить
+11
-13
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:44
Рото-задница ты всегда такой глупый или сегодня особый случай?
Ответить
+13
-7
Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 17:12
Сыш, чурчхела, иди гепу оплачивай.
+6
-14
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 17:37
Всегда !
+9
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:14
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты наВСЕГДА шмара сцыкливая и обоссанная, вылазь из под юбки матери, когда там бздишь
+3
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.12.2020 в 16:36
Все правильно сказав Поворознюк, але в одному помилився: саме тільки таким чином той шахтьор може стати вєлікім чемпіоном; наперстки - це у них в крові, це їхня суть, це зміст його буття та спосіб існування.
Ответить
+9
-12
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 16:32
Жирный бандюган вместо того что бы заплатить за обогрев надеяться на Боженьку
Ответить
+13
-10
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:31
И шо обозначает Бокасса?Переводим,boca-рот,ass-задница.Получается мягко говоря рото-задница...Ну и придумал "ник".
Ответить
+12
-7
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:30
Поворознюк,шелестишь не по сезону фраерок...
Ответить
+12
-8
аалекс ( Крым)
17.12.2020 в 16:19
Вот, оказывается почему подогрев не включали, ему за день сообщили, что Шахтер играть не будет.)))
Ответить
+12
-9
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 16:22
Крысчанам воду дали? :)
Ответить
+8
-15
аалекс ( Крым)
17.12.2020 в 17:27
Гусарский юмор, не надоело? Кстати, в той части Крыма, где я живу, за последние несколько лет воду отключали 3-4 раза. С поливом полей - сложнее, вместо риса аграрии выращивают пшеницу.
+7
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 19:03
Самое интересное они реально верят что у нас проблемы с водой.у меня круглосуточно течет
Ответить
0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:31
у тебя лично роса капает
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 16:18
Все йде до того, що медальки вже у березні можна вішати Смоктарю.
Ответить
+9
-14
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 16:59
Коллега! Назовите команду УПЛ, которую сегодня можно поставить рядом с ШД :)
Ответить
+12
-6
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 17:08
Щас, сракоротый думает...
+11
-4
Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 17:10
Та рядом никто не станет - воняет уж очень.
+6
-14
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 17:35
Зависть - грех !
Ответить
+9
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:30
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты овца обоссанная, из под юбки матери вылези, когда бздишь там
0
0
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:42
Віктор Бокасса, а в Динамо знают, что ты в них уже не веришь? Только Цыганкову это не говори, а то расплакается...
Ответить
+8
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:16
там его знают как колю несенюка
+7
-4
avatar
simargl (Чернигов)
17.12.2020 в 16:17
Достал этот хомяк тошнить. Что мешало включить подогрев??? Или заранее перенести матч в Днепр или Киев ???
Ответить
+15
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2020 в 16:10
Не сомневайся. Получит...
Ответить
+12
-9
Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 17:09
Хэр в сракку получит.
Ответить
+5
-10


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