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Гендир Зари: У нас нет никаких финансовых проблем. Скрипник никуда уходить не собирается
Станислав Оганов говорит, что в клубе все хорошо, а зарплата и премиальные выплачиваются вовремя
Генеральный директор "
"Подведение итогов хочу разделить не несколько составляющих. И начну с финансовой части. Отвечу всем скептикам, которые предрекали нам неудачи: никаких финансовых проблем в футбольном клубе "Заря" нет. Нет проблем ни по заработной плате, ни по премиальным. "Заря" выполняет ежемесячно контрактные обязательства перед футболистами, тренерским штабом и персоналом.
Благодаря полной поддержке президента "Зари" Евгения Геллера во всех вопросах жизнедеятельности клуба все важные вопросы своевременно решаются. С президентом у нас полное взаимопонимание. Его внимание полностью сосредоточено на футбольном клубе "Заря". И я, и главный тренер постоянно находимся с ним на связи, и, как минимум, раз в месяц проводим личные встречи.
Ещё один вопрос, который очень интересует болельщиков – это будущее Виктора Скрипника. Ещё раз отмечу: у главного тренера действующий контракт с клубом до 30 июня 2022 года и никуда уходить он не собирается. Перед игрой те люди, которые написали, что Скрипник не прилетел, наверное, из-за пробок просто опоздали в аэропорт. Мы прилетели вместе с командой, ребята поехали в отель, а я вместе с главным тренером поехал на встречу с президентом клуба. Возле отеля нас не увидели и озвучили неправдивую информацию. Любую информацию нужно проверять и слухи не распространять.
Хочу поблагодарить весь коллектив футбольного клуба "Заря" за тот объём работы, который был проделан в этом году. Мы прошли непростой период. Календарь был очень насыщен. Позиция президента – здоровье людей превыше всего. Мы регулярно проходили ПЦР тестирования. Не смотрели на то, что перед каждым важным матчем были сторонние вбросы недостоверной информации для того, чтобы психологически надломить команду. Мы на это внимание не обращали. У нас дружный, психологически сильный коллектив. Нас ничем не запугать.
Отдельно отмечу, что на высоком уровне мы организовали и провели матчи группового этапа Лиги Европы в Запорожье, получив высшую оценку от УЕФА за организацию. Стадион "Славутич-Арена" находится в резерве для проведения игр Лиги Европы УЕФА до конца нынешнего сезона", - сказал Оганов.
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