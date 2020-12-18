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Тайсон останется в Шахтере до лета - СМИ
Каштру никуда не отпускал
Бразильский легионер "
Донецкий клуб, по информации Goal.com, предупредил игрока, что не желает отпускать его до окончания контракта летом 2021 года.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и Лиге Европы.
Хотя сам Тайсон неоднократно заявлял, что хочет вернуться в Бразилию, речь шла о "Интернасьонале", где Тайсон начинал карьеру.
Заинтересован в возвращении игрока "Шахтера" и новый президент бразильского клуба. "Интернасьональ" намеревался подписать до конца зимы предварительный контракт с полузащитником горняков.
Контракт Тайсона с "Шахтером" прекратит действие 30 июня 2021.
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