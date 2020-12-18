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Тайсон останется в Шахтере до лета - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Каштру никуда не отпускал

Тайсон останется в Шахтере до лета - СМИ
Новина українською

Бразильский легионер "Шахтера", полузащитник левого фланга Тайсон, не покинет украинский клуб зимой

Донецкий клуб, по информации Goal.com, предупредил игрока, что не желает отпускать его до окончания контракта летом 2021 года.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и Лиге Европы.

Хотя сам Тайсон неоднократно заявлял, что хочет вернуться в Бразилию, речь шла о "Интернасьонале", где Тайсон начинал карьеру.

Заинтересован в возвращении игрока "Шахтера" и новый президент бразильского клуба. "Интернасьональ" намеревался подписать до конца зимы предварительный контракт с полузащитником горняков.

Контракт Тайсона с "Шахтером" прекратит действие 30 июня 2021.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
18.12.2020 в 12:32
Можно было бы и отпустить, но в целом и так тоже хорошо.
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