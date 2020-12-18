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Одинаковые ситуации – разные решения КДК. Ингулец / Шахтер – вина хозяев, Олимпик / Карпаты – форс-мажор

Премьер-лига
(6 голосов)

Двойные стандарты, или мы чего-то не понимаем?

Одинаковые ситуации – разные решения КДК. Ингулец / Шахтер – вина хозяев, Олимпик / Карпаты – форс-мажор
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще один пример неоднозначной трактовки норм Регламента. Руководство "Ингульца" в истории с отмененным матчем против "Шахтера" акцентировало внимание на норме Регламента, согласно которой решение о судьбе поединка должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. И призвало вынести свой вердикт в 13:00 (начало матча было запланировано на 14:00). Но "не позднее, чем за 60 минуты" – это и в 13:00, и в 10:00.

Одинаковые ситуации – разные решения КДК. Ингулец / Шахтер – вина хозяев, Олимпик / Карпаты – форс-мажор - изображение 1

Вероятно, в этой истории надо опираться на другую норму Регламента. Пункт 5 статьи 30 гласит:

"В день проведения матча на стадионе, где состоится матч, в 9:30 провести инспекцию футбольного поля, оборудования и в 10:00 провести организационное совещание". Это и было сделано. И уже по итогам этого совещания было принято решение об отмене матча. "Ингулец" официально объявил об этом решении в 10:56. Была бы проблема, если бы раньше десяти, а так все четко.

Одинаковые ситуации – разные решения КДК. Ингулец / Шахтер – вина хозяев, Олимпик / Карпаты – форс-мажор - изображение 2

Одинаковые ситуации – разные решения КДК. Ингулец / Шахтер – вина хозяев, Олимпик / Карпаты – форс-мажор - изображение 3

Здесь нет оснований обвинять организаторов соревнований в нарушении правил и Регламента в контексте принятия решения об отмене матча. Есть вопросы по конечной трактовке ситуации. Ведь "Ингулец" призвал признать ситуацию форс-мажором и дать возможность провести поединок в другое время. Но КДК УАФ на это не пошел. Хотя четыре года назад в идентичной ситуации Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ было принято абсолютно противоположное решение.

Тогда матч 17-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Карпатами" также не состоялся из-за непригодности поля стадиона "Олимпийский" в Сумах. Принимающей стороной был "Олимпик", но техническое поражение ему не засчитали. Вот что сказал Делегат того поединка Сергей Шебек специально для UA-Футбол:

"Приехав за день и встретившись с директором стадиона, задал ему вопрос: "Почему не включили подогрев, когда узнали, что игра состоится на вашем стадионе?". Ответ был краток: ""Олимпик" не перечислил деньги за электроэнергию, поэтому и не включили. В то время один день подогрева обходился в 50 000 гривен. Вроде и виновный вырисовывался. А в Регламенте соревнований четко сказано: если принимающая сторона не обеспечила подготовку футбольного поля или необходимых условий для проведения матча, по решению УАФ КДК клубу-хозяину засчитывается поражение (0:3). Но наш "доблестный" КДК, как обычно, сыграл в подковерные игры и посчитал это форс-мажором, а значит – нет виновных. Они сослались на письма и усилия "Олимпика" о якобы стремлении провести матч, но погодные условия помешали этому"...

Возникает вопрос, почему КДК в одинаковых ситуациях принял кардинально противоположные решения? Почему аргументы "Олимпика" оказались весомее аргументом "Ингульца"? Имеет ли влияние на решение КДК название команды-соперницы принимающей стороны (четыре года назад – "Карпаты", а сегодня – "Шахтер")?

За разъяснениями UA-Футбол и обратился в КДК. Без этих же объяснений не остается ничего другого, кроме как констатировать наличие двойных стандартов в работе ведущего органа правосудия УАФ.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Комментарии (4)
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Cannabis Sativa (Луцк)
18.12.2020 в 12:27
Дам ответ за КДК: Нет у нас никаких двойных стандартов. Во всех случаях решения принимаются одинаково - в пользу команд из Донецка.
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Динамо-машина (Киев)
18.12.2020 в 12:08
Всё для кротиков. Победа любой ценой, даже "грязными" методами. В этом и есть вся сущность такого клуба...
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+2
-3
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scorpius (Ck)
18.12.2020 в 12:30
А главное, совесть никого не мучает и все спят спокойно, да посмеиваются над остальными
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Spokoyno (Киев)
18.12.2020 в 12:00
ТО Є ТАК Проте тут скоріше треба розглядати проблему не перевантаження затратами босів клубів... І так ми бачимо, як зникають команди, тому що у спонсорів "Просто денег НЕТ!". А тут коли влітку і поля не промерзлі і вболівальники можуть прийти не граємо, а взимку доганяємо...
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