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Заявление Миная: Ни клуб, ни главный тренер не обвиняют судей в собственных результатах

Премьер-лига
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Слова Василия Кобина вырвали из контекста

Заявление Миная: Ни клуб, ни главный тренер не обвиняют судей в собственных результатах
Новина українською

На этой неделе главный тренер "Миная" Василий Кобин дал интервью изданию "Команда №1", которое в последствии растиражировали другие украинские СМИ.

В данном интервью тренер отметил, что во время первого круга в матчах "Миная" арбитры, которые обслуживали эти матчи, ошиблись в нескольких эпизодах и это привело к результативным действиям в ворота команды.

В частности, Кобин заявил, что "если бы не судейские ошибки, из-за которых мы потеряли четыре-пять очков, "Минай" находился бы среди середняков, а не в зоне вылета".

При этом сейчас клуб настаивает, что громкие заголовки СМИ были вырваны из контекста, в то время как речь шла о том, что ошибки имели место, а не о том, что "Минай" находится лишь на 11 позиции в турнирной таблице, так как судьи во время матчей специально мешали закарпатцам подняться выше.

Как говорится в заявлении клуба, ни Василий Кобин, ни ФК "Минай" не видит предвзятой вины арбитров в соответствующем результате команды после первого круга. Речь идет только о том, что ошибки арбитров имели место быть, и что судьи – такие же люди и имеют право на них.

Поэтому клуб обратился к журналистам с просьбой не манипулировать фразами, сказанными главным тренером команды, и не делать выводов относительно обвинений от нашего клуба в сторону футбольных судей.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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fabo46
18.12.2020 в 20:09
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