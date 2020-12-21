ТаТоТаке: Коваленко находится в шорт-листах Наполи, Аталанты и Удинезе

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко фигурирует в шорт-листах сразу трех итальянских клубов, сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники в Италии.

Кроме "Аталанты", о чем сообщалось ранее , за футболистом также следят "Наполи" и "Удинезе".

Также сообщается, что в случае удачного трансфера вполне вероятно, игрока могут отправить в аренду в один из бельгийских клубов, так как в Италии есть серьезные ограничения на заявку игроков не из зоны ЕС.

Ранее сообщалось, что Коваленко не хочет продлевать контракт с "Шахтером", который рассчитан до лета 2021 года, так как уже имеет предварительные договоренности с "Атлантой".

Напомним, что в текущем сезоне Виктор провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.