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ТаТоТаке: Коваленко находится в шорт-листах Наполи, Аталанты и Удинезе

Премьер-лига
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Очередные итальянские претенденты на хавбека

ТаТоТаке: Коваленко находится в шорт-листах Наполи, Аталанты и Удинезе
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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко фигурирует в шорт-листах сразу трех итальянских клубов, сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники в Италии.

Кроме "Аталанты", о чем сообщалось ранее, за футболистом также следят "Наполи" и "Удинезе".

Также сообщается, что в случае удачного трансфера вполне вероятно, игрока могут отправить в аренду в один из бельгийских клубов, так как в Италии есть серьезные ограничения на заявку игроков не из зоны ЕС.

Ранее сообщалось, что Коваленко не хочет продлевать контракт с "Шахтером", который рассчитан до лета 2021 года, так как уже имеет предварительные договоренности с "Атлантой".

Напомним, что в текущем сезоне Виктор провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Удинезе (Удине) Виктор Коваленко
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Источник:
ТаТоТаке

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