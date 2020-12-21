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ТаТоТаке: Коваленко находится в шорт-листах Наполи, Аталанты и Удинезе
Очередные итальянские претенденты на хавбека
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины
Кроме "Аталанты",
Также сообщается, что в случае удачного трансфера вполне вероятно, игрока могут отправить в аренду в один из бельгийских клубов, так как в Италии есть серьезные ограничения на заявку игроков не из зоны ЕС.
Ранее сообщалось, что Коваленко не хочет продлевать контракт с "Шахтером", который рассчитан до лета 2021 года, так как уже имеет предварительные договоренности с "Атлантой".
Напомним, что в текущем сезоне Виктор провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.
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