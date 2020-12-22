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Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером
Президент петровского "
То, что "Ингулец" признал свою вину в том, что матч не состоялся, я узнал два дня назад из Интернета. Я сам хотел разобраться с этим вопросом, почему так произошло, я ни на чем не экономлю.
Если кто-то думает, что я хотел сэкономить 70 000 грн, то, поверьте, если бы выиграли у «Шахтера», мы бы набрали гораздо больше дивидендов. Я бы денег не пожалел. Однако, читаю интервью нашего директора, Жени Мороза. Ему задают вопрос: «В клубе понимают, что он виноват в том, что не был включен подогрев? Ответ: "Конечно, понимают. Сделали определенные выводы из этой ситуации".
Но я теперь не понимаю, кто дал команду не включать подогрев поля? Оказывается, Женя и дал эту команду. Не спросил ни у меня, ни у кого. Потому что его директор стадиона заверил, что будет все нормально: "Мы гарантируем".
Хотя письменно мы давали объяснения: «Надо включать подогрев». Я обещал разобраться в этой ситуации. Поэтому публично на камеру говорю: «Женя, не сиди там в Киеве, приезжай в гости. Пиши заявление за свой счет и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч «Ингулец» - «Шахтер», где «Ингулец» имел шансы забрать очки у чемпиона Украины.
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