Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером

Президент петровского " Ингульца " Александр Поворознюк обвинил директора клуба Евгения Мороза в срыве матча 13 тура УПЛ с "Шахтером".

То, что "Ингулец" признал свою вину в том, что матч не состоялся, я узнал два дня назад из Интернета. Я сам хотел разобраться с этим вопросом, почему так произошло, я ни на чем не экономлю.

Если кто-то думает, что я хотел сэкономить 70 000 грн, то, поверьте, если бы выиграли у «Шахтера», мы бы набрали гораздо больше дивидендов. Я бы денег не пожалел. Однако, читаю интервью нашего директора, Жени Мороза. Ему задают вопрос: «В клубе понимают, что он виноват в том, что не был включен подогрев? Ответ: "Конечно, понимают. Сделали определенные выводы из этой ситуации".