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Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)
Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером
Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк обвинил директора клуба Евгения Мороза в срыве матча 13 тура УПЛ с "Шахтером".

То, что "Ингулец" признал свою вину в том, что матч не состоялся, я узнал два дня назад из Интернета. Я сам хотел разобраться с этим вопросом, почему так произошло, я ни на чем не экономлю.

Если кто-то думает, что я хотел сэкономить 70 000 грн, то, поверьте, если бы выиграли у «Шахтера», мы бы набрали гораздо больше дивидендов. Я бы денег не пожалел. Однако, читаю интервью нашего директора, Жени Мороза. Ему задают вопрос: «В клубе понимают, что он виноват в том, что не был включен подогрев? Ответ: "Конечно, понимают. Сделали определенные выводы из этой ситуации".

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Но я теперь не понимаю, кто дал команду не включать подогрев поля? Оказывается, Женя и дал эту команду. Не спросил ни у меня, ни у кого. Потому что его директор стадиона заверил, что будет все нормально: "Мы гарантируем".

Хотя письменно мы давали объяснения: «Надо включать подогрев». Я обещал разобраться в этой ситуации. Поэтому публично на камеру говорю: «Женя, не сиди там в Киеве, приезжай в гости. Пиши заявление за свой счет и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч «Ингулец» - «Шахтер», где «Ингулец» имел шансы забрать очки у чемпиона Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Евгений Мороз
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (26)
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simargl (Чернигов)
22.12.2020 в 12:33
Клиника... то не виноваты, то виноваты ... колхозный менеджмент. И решение вопросов с автоматом на перевес .
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+5
-2
androma (Вересневе)
22.12.2020 в 11:48
Женя все правильно зробив. Нефуй розбазарювать гроші на підігрів повітря зимою. Краще закінчуйте свій стадіон. І грайте літом
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+1
-3
alex.belogubko (одесса)
22.12.2020 в 11:41
надо чаще менять слуг футбола 2 сборные профукали (Шева не виноват)а вот Ротаня надо гнать опозорил Украину и молодёжку а они его оставляют --физрук не справилься уволить за плохую работу
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+3
-3
FC Energy (Новая Каховка)
22.12.2020 в 13:05
А какая главная цель молодёжки - выиграть все и вся, или подготовить молодых для большого футбола и основной сборной?
Ответить
0
0
avatar
Металлист Харьков
22.12.2020 в 11:34
«Ингулец» имел шансы забрать очки у чемпиона Украины ???Идиот (((Или просто сказочный д - б ((((
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+9
-5
Alex-696 (Немирів)
22.12.2020 в 11:51
Рух зміг, то чому б Інгулець не зміг би?
Ответить
+5
-6
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 12:52
Мкг распустили, Кернес сдох... у Харьковчан обострение :)
+2
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 11:15
фото доречне з автоматом позаду люксового позашляховика привіт, 90-і називається
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+7
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.12.2020 в 11:13
Зад рот и ки, всеравно не угомонятся)))) Это так веселит))
Ответить
+2
-4
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 13:35
Это ты про даунецких глоров? :)))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2020 в 11:10
«Женя, не сиди там в Киеве, приезжай в гости. Пиши заявление за свой счет и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч ..." (с) "за свой счёт" и "по собственному желанию" - разные заявления
Ответить
+7
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.12.2020 в 11:11
Он не сильно грамотный, это давно видно!
Ответить
+8
-2
avatar
Металлист Харьков
22.12.2020 в 11:42
Та все кто поднялся на левых деньгах такие д - лы (((
Ответить
+3
-2
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
22.12.2020 в 10:59
О!! Супер!! Козел отпущения подлежит расстрелянию в натуре, и пере шахтой не в падлу..
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+4
-2
Hanter44 (Baburka)
22.12.2020 в 10:58
Ну насчет перспектив-отобрать очки Поворознюк немного загнул,но хотелось же.
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+8
-4
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 12:57
Бабла хотелось от рыжего бандита, которое судя по ущербному шоу, он получил. Но вам же полуграмотным бесполезно объяснять , у вас же суркисвсекупил :)
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.12.2020 в 10:52
А тролли Динамо все ровно будет винит во всем Шахтер
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+7
-7
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 11:58
А крымнашистам какое дело? :)
Ответить
+2
-7
FC Energy (Новая Каховка)
22.12.2020 в 12:32
Киевские тролли всегда на службе)
Ответить
+4
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 12:53
Бамбасец, ты опять чужим городом подписываешься? :)
+1
-4
FC Energy (Новая Каховка)
22.12.2020 в 13:06
советую обратиться в клинику, если всюду мерещатся сепары и донбассовцы - это шиза
+3
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 13:36
Типа Каховец, тебе ли умалишенному не разбираться в психических расстройствах :)))
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 12:57
Ну не Суркис же этому дебилу платил, чтоб матч не состоялся и пораньше в отпуск уйти :)
Ответить
+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 10:47
Интересно, сколько бомжи неофеодалу и директору Жене занесли за это дерьмовое шоу? Почем макак на родину пораньше отпустить в отпуск? :)
Ответить
+3
-11
мы за динамо (киев)
22.12.2020 в 11:27
ну який же ти не толерастий. сови треба казати, сови.
Ответить
+3
-5
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 11:59
Там макаки не по цвету кожи, а по уровню развития и поведению. Так что обвинение в расизме не принимается ... только в ненависти к рабам рыжего уголовника
+2
-5


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