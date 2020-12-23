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Каштру: Коваленко фантастический, очень умный игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер расхвалил игрока португальским СМИ

Каштру: Коваленко фантастический, очень умный игрок
Новина українською

Португальский главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на фоне слухов об интересе к Виктору Коваленко со стороны "Бенфики", дал местному радио Antena 1 характеристику игроку.

"Он фантастический игрок. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается.

В разных схемах он может играть на позициях 6, 8 или 10 номера – он очень умный игрок.

Он мне очень нравится. Виктор сможет заиграть в любой команде и на любом стадионе", - сказал Каштру.

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В статье: Виктор Коваленко Луиш Каштру
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Источник:
Record

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Комментарии (4)
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tayler (Днепр)
23.12.2020 в 19:27
Им его просто надо продать подороже пока не поздно, потому он такое и говорит)))
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.12.2020 в 19:08
фантастичний гравець ... це як? - з світу Джоан Роулінг, мабуть
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.12.2020 в 19:04
Коваленко - фантастичний дуже розумний гравець...? Каштру часом нічого не курнув... Кріштіано Роналдо, Мессі, Левандовські тоді які гравці...?
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+1
0
fabo53
23.12.2020 в 18:57
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0
-2


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