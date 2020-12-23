Каштру: Коваленко фантастический, очень умный игрок

Португальский главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на фоне слухов об интересе к Виктору Коваленко со стороны "Бенфики" , дал местному радио Antena 1 характеристику игроку.

"Он фантастический игрок. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается.

В разных схемах он может играть на позициях 6, 8 или 10 номера – он очень умный игрок.

Он мне очень нравится. Виктор сможет заиграть в любой команде и на любом стадионе", - сказал Каштру.