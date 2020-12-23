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Каштру: Коваленко фантастический, очень умный игрок
Тренер расхвалил игрока португальским СМИ
Португальский главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на фоне слухов об
"Он фантастический игрок. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается.
В разных схемах он может играть на позициях 6, 8 или 10 номера – он очень умный игрок.
Он мне очень нравится. Виктор сможет заиграть в любой команде и на любом стадионе", - сказал Каштру.
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Источник:Record
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Комментарии (4)
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tayler (Днепр)
23.12.2020 в 19:27
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.12.2020 в 19:08
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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fabo53
23.12.2020 в 18:57
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