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Президент Руха: Замены тренера не будет. Отцепитесь от Федыка

Премьер-лига
(1 голосов)

Смены тренера зимой в Рухе не будет

Президент Руха: Замены тренера не будет. Отцепитесь от Федыка
Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил о том, что клуб не планирует менять главного тренера команды Ивана Федыка.

"Удивляюсь терпению нашего менеджмента и тренера. Как Федык это пережил? Я читаю комментарии на всех футбольных сайтах, и гадости тоже читаю.

Федык является мудрым тренером. Да, ему 32 года и он - самый молодой тренер в УПЛ. Он разговаривает на 5 языках и был помощником Кононова, работал с Кучуком. У него есть потенциал, который еще не реализован. И он не боится работать с молодыми. Он не боится ответственности.

"Поэтому прошу: отцепитесь от Федыка. Никакой замены тренера не будет. Думаю, мы долго будем вместе. Мы свой выбор сделали. На меня никакие комментарии не повлияют", - сказал Козловский.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский Иван Федык
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Источник:
Rukh TV

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