Президент Руха: Замены тренера не будет. Отцепитесь от Федыка

Президент львовского " Руха " Григорий Козловский заявил о том, что клуб не планирует менять главного тренера команды Ивана Федыка.

"Удивляюсь терпению нашего менеджмента и тренера. Как Федык это пережил? Я читаю комментарии на всех футбольных сайтах, и гадости тоже читаю.

Федык является мудрым тренером. Да, ему 32 года и он - самый молодой тренер в УПЛ. Он разговаривает на 5 языках и был помощником Кононова, работал с Кучуком. У него есть потенциал, который еще не реализован. И он не боится работать с молодыми. Он не боится ответственности.

"Поэтому прошу: отцепитесь от Федыка. Никакой замены тренера не будет. Думаю, мы долго будем вместе. Мы свой выбор сделали. На меня никакие комментарии не повлияют", - сказал Козловский.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.