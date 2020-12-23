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Президент Руха: Замены тренера не будет. Отцепитесь от Федыка
Смены тренера зимой в Рухе не будет
Президент львовского "
"Удивляюсь терпению нашего менеджмента и тренера. Как Федык это пережил? Я читаю комментарии на всех футбольных сайтах, и гадости тоже читаю.
Федык является мудрым тренером. Да, ему 32 года и он - самый молодой тренер в УПЛ. Он разговаривает на 5 языках и был помощником Кононова, работал с Кучуком. У него есть потенциал, который еще не реализован. И он не боится работать с молодыми. Он не боится ответственности.
"Поэтому прошу: отцепитесь от Федыка. Никакой замены тренера не будет. Думаю, мы долго будем вместе. Мы свой выбор сделали. На меня никакие комментарии не повлияют", - сказал Козловский.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.
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