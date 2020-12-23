Гендиректор Олимпика: Могу вас обрадовать или огорчить - у нас есть болельщики

Генеральный директор " Олимпика " Алексей Антонов в интервью каналу "Футбольный Сезон Менеджера" рассказал о фанатах клуба.

– У нас большие планы, руки мы не складываем. Задача на ближайшие 5 лет – быть в тройке. Как минимум – играть в ЛЕ, как максимум – ЛЧ.

- У вас нет зрителей. Вы не в Донецке, вы молодой клуб и ваш оппонент – лучшая команда Восточной Европы.

– Могу вас обрадовать или огорчить. У нас есть болельщики. Судя по соцсетям, как нас поддерживают. У нас инициативная группа фанатов. Да, они молодые ребята 16-20 лет – средний возраст. Они приходят, ездят на матчи, бедные стоят на морозе.

Мне их жалко, они еще дети. Где-то покормить, форму отдать – они будут счастливы. Я вижу их движение в соцсетях, как нас поддерживают. Это дорогого стоит.

Если сравнивать нас с "Шахтером" и "Динамо", то да, у нас болельщиков нет. Но если сравнивать с другими клубами, которые находятся в своем городе, и у них нет болельщиков. Тут уже сравнение, у кого больше, наверное, больше в нашу пользу.