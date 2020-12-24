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Поединок 14-го тура УПЛ перенесут на день по просьбе телетранслятора - СМИ

Премьер-лига
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И трех каналов бывает мало

Поединок 14-го тура УПЛ перенесут на день по просьбе телетранслятора - СМИ
Новина українською

Календарный поединок 14 тура чемпионата УПЛ "Днепр-1" - "Ингулец" должен был состояться 13 февраля в базовый день. Однако по просьбе телетранслятора его перенесли на 14 февраля.

Обе команды сейчас находятся в отпуске, а заключительный этап подготовки к весенней части сезона проведут заключительном сборе в Турции.

Днепряне должны вернуться в Украину 4 февраля, а "Ингулец" - на неделю позже.

В чемпионате УПЛ "Днепр-1" занимает последнее, 14 место, а "Ингулец" - на 10 позиции с 11 пунктами.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) СК Днепр-1 Днепр-1
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