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Климовский: Предложения по Шахабу есть. Идет переговорный процесс

Премьер-лига
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Судя по всему, иранец уйдет уже зимой

Климовский: Предложения по Шахабу есть. Идет переговорный процесс
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский оценил игру лучшего бомбардира команды в нынешнем сезоне Захеди Шахаба и рассказал о том, что у клуба есть предложения по игроку.

- Иранец Шахаб второй год в "Олимпике". В минувшем сезоне он забил 6 мячей, а сейчас, за первый круг – 8 голов. В свои 25 лет он прибавляет в понимании игры?

- Да. Он старался и ранее. Но, по его словам, он не до конца понимал игру "Олимпика". Я часто разговаривал с Шахабом. У него много сильных сторон в игре. Переломный момент случился во время карантина. Шахаб много пересмотрел матчей со своим участием. Он общался также с нашей аналитической группой. По его словам, он также просмотрел много игр с участием ведущих европейских команд. И он сделал определенные выводы. Самое главное для нападающего – забитые мячи. Шахаб отменно встроен в нашу командную игру.

- У него есть предложения о переходе в другой клуб?

- Предложения есть. Идет переговорный процесс. И он думает, и наше руководство думает. Для "Олимпика" его возможный трансфер будет полезным. Мы можем получить хорошую компенсацию за нашего бомбардира.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Олимпик

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