Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца
Албанец
Белорусский клуб "Динамо-Брест" покинул албанский 33-летний легионер полузащитник Элис Бакай, известный для украинского болельщика выступлениями за одесский "Черноморец" в 2012-2013 годах.
За берестейский клуб, где играют также украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди (также уйдет), Элис выступал с начала года, но из-за травмы провел лишь 7 матчей.
Читайте такжеДиректор Динамо Брест: Финансовые запросы таких игроков, как Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам
Бакай перейдет в другой берестейский клуб - "Рух".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамо-Берестя
Популярное сейчас
- Президент галицких Карпат: Мы просто купили у львовских Карпат комплекты формы, но не смогли сменить герб
- Милевский: Наверное, Минай - последняя команда в моей карьере
- Стало известно, кто возглавит клубный телеканал Динамо
- Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...