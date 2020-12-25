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Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца

Премьер-лига
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Албанец

Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца
Новина українською

Белорусский клуб "Динамо-Брест" покинул албанский 33-летний легионер полузащитник Элис Бакай, известный для украинского болельщика выступлениями за одесский "Черноморец" в 2012-2013 годах.

За берестейский клуб, где играют также украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди (также уйдет), Элис выступал с начала года, но из-за травмы провел лишь 7 матчей.

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Бакай перейдет в другой берестейский клуб - "Рух".

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В статье: Элис Бакай Черноморец (Одесса) чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Рух (Брест)
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Источник:
Динамо-Берестя

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