Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца

Белорусский клуб "Динамо-Брест" покинул албанский 33-летний легионер полузащитник Элис Бакай, известный для украинского болельщика выступлениями за одесский "Черноморец" в 2012-2013 годах.

За берестейский клуб, где играют также украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди (также уйдет), Элис выступал с начала года, но из-за травмы провел лишь 7 матчей.

Бакай перейдет в другой берестейский клуб - "Рух".