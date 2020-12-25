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Назарий Русин из-за травмы выполняет лишь два вида нагрузок - известна дата его возвращения
В общую группу
В ноябре нападающий киевского "
- С момента операции прошел уже месяц. Позавчера я делал контрольный рентген, который показал, что процесс заживления идет хорошо, но кости еще не срослись полностью.
- Есть сложности в восстановлении после такой травмы? Где проходишь реабилитацию и как сейчас выглядят твои тренировки?
- Могу сказать, что это неприятная травма. Ведь совсем нельзя нагружать верхний плечевой пояс. Восстановление я прохожу у себя дома, делаю только упражнения на ноги, которые дает мне динамовский тренер-реабилитолог. Кроме ног качаю пресс - и все, больше ничего делать не разрешено. Уделяю тренировкам полтора часа в день.
- Какие сроки реабилитации сейчас называют врачи?
- По-прежнему - три месяца. 19 февраля планирую начать тренировки в общей группе.
- В ноябре ты стал отцом. Поздравляем! Можно сказать, что рождение сына "подсластило" травму?
- Спасибо! Да, это правда. Теперь сын меня очень мотивирует! И это действительно круто, что я, хоть и в результате травмы, имею возможность больше времени побыть со своей семьей. Рождественские и новогодние праздники также планирую провести дома в кругу семьи. Но уже очень соскучился по футболу и стараюсь как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй.
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