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Трансферный центр украинского футбола: Милевский снова в УПЛ, три клуба ПФЛ на грани исчезновения. LIVE
Онлайн всех переходов на украинском футбольном рынке
UA-Футбол продолжает отслеживать все главные события на украинском трансферном рынке в специальном лайве, посвящённом только переходам игроков и тренеров. Вы всегда можете зайти в наш онлайн и прочитать актуальную информацию из жизни клубов в УПЛ, лигах ПФЛ, а также о наших заграницей.
Авторы UA-Футбол Артур Кисляченко, Георгий Грошев и Александр Рыженко не пропустят ни одного перехода в украинском футболе и будут оперативно пополнять блог ниже свежей информацией. Напомним также, что вы можете комментировать каждый пост в онлайн-блоге или поделиться им в социальных сетях.
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