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Диего Коста покидает Атлетико, ПСЖ освободил Тухеля. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
Все главные трансферы зимы - в одном материале
UA-Футбол следит за всеми событиями на зарубежном трансферном рынке. В онлайн-блоге прямо в этой новости ниже вы сможете найти последние новости о переходах игроков, переговорах клубов, а также самые сочные и достоверные слухи, которые генерируют западноевропейские инсайдеры.
Для вас трансферный центр ведут авторы UA-Футбол Роман Синчук, Борис Сорокин и Игорь Семйон. Не забывайте, что вы можете комментировать отдельно каждую трансферную новость или поделиться ней в социальных сетях.
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