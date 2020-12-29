Караваев: Многие говорят, что Луческу не видел меня в Шахтере, но у меня мнение другое

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал о работе с главным тренером киевлян Мирчей Луческу. Кроме того, футболист вспомнил период работы с румыном в составе "Шахтера".

"Что поменялось при Луческу? Дисциплина, стиль игры, требования. То есть, каждый игрок знает, что ему делать на футбольном поле. За месяц-два мы не можем делать все на автомате, как роботы. Каждый думает по-своему, но те принципы и стиль, которые прививает Луческу, а он видит, если мы их не выполняем, то сразу акцентирует на этом внимание. "Если вы так не будете играть, то у нас не будет ничего получаться. Если я так говорю, значит надо так делать". И если мы делаем то, как он говорит, то всегда положительные результаты.

Луческу не видел меня в "Шахтере"? Многие так говорят, но у меня мнение другое. Он меня взял на сборы, и то, что он мне говорил там, об этом мало кто знает. Он говорил много хороших вещей: "Я знаю, что ты правый полузащитник, но ты посмотри на Дарио, он играл тоже не на своей позиции, это я в "Шахтере" предложил ему новую позицию". А я тогда привык в атаке играть.

Он хотел меня чуть ниже опустить, потому что был бразильский вектор в атаке и украинцу туда было попасть тяжело. Он на этом акцентировал, когда пришел. Он абсолютно всех своих игроков помнит. Он мне дал первый толчок на позиции правого защитника, и в итоге я сейчас в сборной играю на этой позиции, в "Динамо" перешел, и в "Заре" себя проявил. Значит это было правильное решение и нужно было его развивать.

А почему не остался при Луческу в "Шахтере"? Он тогда сразу сказал, что Дарио играет, и за последние десять лет у него не было никакой замены. Почему я сказал, что не являюсь воспитанником Мирчи? Он меня с академии не вел, там менялось четыре-пять тренеров. Он был в первой команде, но считает своим воспитанником тех, кого туда приглашал — Малиновский, Малышев. Я считаю, что воспитанник — это если тебя тренер ведет не с детства, но хотя бы пару лет. Но толчок от него все равно был.

Наиболее злой Луческу, которого я видел? С "Колосом", и не помню какая игра перед Лигой чемпионов. Он говорил на повышенных тонах, что у него голос пропал. А потом выпил воды и сразу нормально стало. Он когда объясняет, то я таких эмоций не видел, он ими живет", - сказал футболист.