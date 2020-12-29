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Селезнев: Сейчас я понимаю, что Луческу - топ-левел
Форвард вспомнил свои ранние годы в Шахтере и Днепре
Нападающий "
"Было очень много хороших тренеров в моей карьере. Но кто дал мне своими нестандартными действиями и поступками очень много в футболе – это Луческу. Он научил меня понимать футбол, что вообще такое футбол.
Когда я был молодой, где-то неправильно себя вел. Но когда смотрел за ним и сейчас анализирую, то понимаю, что топ-левел. Так футбол нельзя понимать, как он понимает. Это талант, сумасшедший талант. Раньше я не понимал, что такое топ-тренер, сейчас я понимаю.
Хуанде Рамос мне был, как второй отец. Очень сильный. Это человек, который тренировал "Реал". У нас были отношения отца и сына. Он понимал меня как человека, футболиста", - сказал Селезнев.
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