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Сабо: Динамо не показывает такую игру, как Шахтер. Горняки станут чемпионами

Премьер-лига
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Йожеф Йожефович настаивает на своем

Сабо: Динамо не показывает такую игру, как Шахтер. Горняки станут чемпионами
Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо подвел итоги уходящего 2020 года в украинском футболе.

— Какое самое яркое событие произошло в украинском футболе в 2020 году?

— Дело в том, что этот год испортил коронавирус - и чемпионат, и игры сборной. Неизвестно, как все дальше сложится. Надеемся, что в 2021 году эта болезнь уже покинет нас и мы сможем вернуться к прежней жизни.

— Каким 2020 год был для сборной Украины?

— В некоторых играх команда показывала очень хороший футбол, но коронавирус все испортил. Возможно, и не было бы 7:1, если бы не коронавирус. До сих пор неприятно вспоминать это поражение Франции - это нехорошого и некрасиво, нервирует.

— Кого можете назвать лучшим украинским футболистом этого года?

— Руслана Малиновского - он номер один, вырос на глазах. Руслан показывал наилучшую игру среди украинских футболистов, не смотря на то, что не всегда играл в своей команде.

— Уровень УПЛ повысился?

— Нет. Есть только "Динамо", "Шахтер", подтянулась "Десна". С приходом Луческу поднялось "Динамо", но не в игре, а в результате, потому что "Динамо" не показывает такую игру, как "Шахтер". Мы понимаем, что Луческу нужна не красота игры, а просто результат. Поэтому, игры киевлян мне не всегда нравились.

— Кто станет чемпионом этого сезона?

— Борьба впереди. Одно очко отрыва - это мало. Я отдаю предпочтение "Шахтеру". У них лучше команда, сильнее подбор игроков. Поэтому, не думаю, что будет борьба. "Шахтер" все равно станет чемпионом. Можно меня критиковать, но я явно вижу, что "горняки" сейчас выглядят лучше всех в УПЛ. "Динамо" добывает результат за счет опыта главного тренера. Луческу - прекрасный специалист. Он понимает, что с таким подбором футболистов в открытый футбол играть не сможет. Поэтому, его цель сейчас - играть в футбол, который просто приносит очки.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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