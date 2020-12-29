  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Миколенко: Луческу сказал, что он пришел в Динамо не для того, чтобы занять второе место. Для него есть только первое
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Луческу сказал, что он пришел в Динамо не для того, чтобы занять второе место. Для него есть только первое

Премьер-лига
(1 голосов)

Мотивация от главного тренера киевлян

Миколенко: Луческу сказал, что он пришел в Динамо не для того, чтобы занять второе место. Для него есть только первое
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о новом подходе главного тренера команды Мирчи Луческу.

"Когда мы ушли на перерыв для сборных, то были первыми в чемпионате. Луческу сказал сильную фразу: "Вот вы привыкли ко второму месту, а сейчас на первом и расслабили булки. Я сюда пришел не для того, чтобы занять второе место. Для меня есть только первое". То есть ему не нужны деньги, он пришел сюда выигрывать. Это реально мотивирует.

Луческу хотел показать, что мы делаем неправильно и попросил Шабанова дать ему пас. Шабанов отдает диагональ, он принимает мяч и тот просто к нему прилипает. Ему 75 лет, но от него исходит очень сильная энергетика. Он говорит такие темы, ты понимаешь – футбол состоит из мелочей. Ты выигрываешь первую, вторую игру, Суперкубок, выходишь в Лигу чемпионов. Как после этого можно не доверять тренеру или плеваться? Когда пришел Луческу, все хотели побеждать", – сказал Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
29.12.2020 в 23:47
Цыган пришел в Динамо чтобы Шахтер не спал!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...