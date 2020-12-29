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Миколенко: Луческу сказал, что он пришел в Динамо не для того, чтобы занять второе место. Для него есть только первое
Мотивация от главного тренера киевлян
Защитник киевского "
"Когда мы ушли на перерыв для сборных, то были первыми в чемпионате. Луческу сказал сильную фразу: "Вот вы привыкли ко второму месту, а сейчас на первом и расслабили булки. Я сюда пришел не для того, чтобы занять второе место. Для меня есть только первое". То есть ему не нужны деньги, он пришел сюда выигрывать. Это реально мотивирует.
Луческу хотел показать, что мы делаем неправильно и попросил Шабанова дать ему пас. Шабанов отдает диагональ, он принимает мяч и тот просто к нему прилипает. Ему 75 лет, но от него исходит очень сильная энергетика. Он говорит такие темы, ты понимаешь – футбол состоит из мелочей. Ты выигрываешь первую, вторую игру, Суперкубок, выходишь в Лигу чемпионов. Как после этого можно не доверять тренеру или плеваться? Когда пришел Луческу, все хотели побеждать", – сказал Миколенко.
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