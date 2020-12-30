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Максимов: Тилль может эффективно сыграть на нескольких позициях в средней линии
Полтавчане подписали уже второго хавбека
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
"Важно, что это универсальный футболист, который может эффективно сыграть на нескольких позициях в средней линии. Теперь нужно определиться, где он будет больше всего полезен "Ворскле". Высокий уровень Тилля подтверждает то, что он уже продолжительное время выступает за сборную Люксембурга, имеет международный опыт, что тоже ценно.
Это уже второй наш "зимний" новичок и Оливье, как и недавно арендованный у киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили также полузащитник. Однако это отнюдь не значит, что мы в своей селекционной работе больше не будем обращать внимания на футболистов этого амплуа. Если в поле нашего зрения появится квалифицированный хавбек, то обязательно его пригласим", - сказал Максимов.
Напомним, что контракт с хавбеком полтавчане подписали на два года.
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