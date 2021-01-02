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Милану предложили купить Цыганкова за 35 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Посредники уже вышли на контакт с итальянским клубом

Милану предложили купить Цыганкова за 35 млн евро
Новина українською

Итальянское издание CalciomercatoNews сообщает, что вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить игровую карьеру в Серии А.

"Россонери" ищут на трансферном рынке усиление на фланги атаки, для борьбы за чемпионство. В качестве одного из кандидатов посредники уже успели предложить руководству "дьяволов" услуги украинца. "Милан" получил предложение купить Цыганкова за 35 млн евро.

Боссы "красно-черных" пока не контактировали с руководством "Динамо".

Соглашение Виктора с киевским клубом действует до конца сезона 2022/23. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер Цыганкова в 19 млн евро.

В текущей кампании Виктор Цыганков принял участие в 19 матчах, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Милан (Италия) Виктор Цыганков
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Источник:
CalciomercatoNews.com

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Комментарии (13)
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янковский ян (Запорожье)
02.01.2021 в 22:24
Заметил что в начале января писать нечего и футбольные сайты начинают делать вбросы.
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0
0
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ascent (Луксор)
02.01.2021 в 22:19
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.01.2021 в 21:58
Отличный вариант для Вити + Шева даст резюме хорошое,но это уточка
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 21:56
35 лямів суркіс вже відкорковує шампанське гуляти, так гуляти (Шева№2)
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0
0
Пришта Литин (Киев)
02.01.2021 в 21:55
Милан предложит 20 и не больше.
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+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
02.01.2021 в 21:53
Для Мілану було б непогано. Циганков норм гравець. Піолі з Іброй його б натаскали і був би в основі, тягнув би матчі.
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 21:50
Где простокваша на этой ветке
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+4
-4
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 21:55
спит(ь)
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0
-3
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 21:58
Если бы простокваша был вороной на ветке - я бы под ветку грузовик подогнал! (для загрузки падающим сыром)
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0
-3
royalstas (Вінниця)
02.01.2021 в 21:49
Ахахаха не смішіть за нього 25 вишка.
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+4
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 21:43
Ибрагимович дико ржет.
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+3
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
02.01.2021 в 21:38
Надо Барсе-Дентиньо предложить за 15млн
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.01.2021 в 21:57
За 150
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+1
0


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