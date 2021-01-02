Милану предложили купить Цыганкова за 35 млн евро

Итальянское издание CalciomercatoNews сообщает, что вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить игровую карьеру в Серии А.

"Россонери" ищут на трансферном рынке усиление на фланги атаки, для борьбы за чемпионство. В качестве одного из кандидатов посредники уже успели предложить руководству "дьяволов" услуги украинца. "Милан" получил предложение купить Цыганкова за 35 млн евро.

Боссы "красно-черных" пока не контактировали с руководством "Динамо".

Соглашение Виктора с киевским клубом действует до конца сезона 2022/23. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер Цыганкова в 19 млн евро.

В текущей кампании Виктор Цыганков принял участие в 19 матчах, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.