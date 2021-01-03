Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай проведет спарринги с Вересом, а также командами Венгрии и Сербии
Милевский будет простоять бывшей команде
Закарпатский "Минай" на зимних сборах проведет матчи с украинским "Вересом", а также командами Венгрии и Сербии.
На первом сборе, который пройдет в Закарпатье, подопечные Кобина сыграют с венгерскими командами: против "Кишварды", представителя Высшей лиги Венгрии, сыграют 16-го января, а против "Дебрецена АЭК", аутсайдера Первой лиги той же страны - 20-го числа того же месяца. Заметим, что за первых ранее выступал новичок "Миная" Артем Милевский.
На второй сбор команда отправится в турецкий Белек, где проведет пять спаррингов. Пока известны только два соперника: сербский перволиговой "ОФК Белград" и ровенский "Верес".
Первый матч нового года в УПЛ закарпатцы проведут против "Львова". Базовый день поединка - 13-е февраля.
Популярное сейчас
- Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
- Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию
- Интерес к Яремчуку и Зинченко, победы Зидана и Моуриньо. Главные новости за 2 января
- Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии