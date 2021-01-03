Минай проведет спарринги с Вересом, а также командами Венгрии и Сербии

Закарпатский "Минай" на зимних сборах проведет матчи с украинским "Вересом", а также командами Венгрии и Сербии.

На первом сборе, который пройдет в Закарпатье, подопечные Кобина сыграют с венгерскими командами: против "Кишварды", представителя Высшей лиги Венгрии, сыграют 16-го января, а против "Дебрецена АЭК", аутсайдера Первой лиги той же страны - 20-го числа того же месяца. Заметим, что за первых ранее выступал новичок "Миная" Артем Милевский.

На второй сбор команда отправится в турецкий Белек, где проведет пять спаррингов. Пока известны только два соперника: сербский перволиговой "ОФК Белград" и ровенский "Верес".

Первый матч нового года в УПЛ закарпатцы проведут против "Львова". Базовый день поединка - 13-е февраля.