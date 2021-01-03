  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай проведет спарринги с Вересом, а также командами Венгрии и Сербии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай проведет спарринги с Вересом, а также командами Венгрии и Сербии

Премьер-лига
(1 голосов)

Милевский будет простоять бывшей команде

Минай проведет спарринги с Вересом, а также командами Венгрии и Сербии
Новина українською

Закарпатский "Минай" на зимних сборах проведет матчи с украинским "Вересом", а также командами Венгрии и Сербии.

На первом сборе, который пройдет в Закарпатье, подопечные Кобина сыграют с венгерскими командами: против "Кишварды", представителя Высшей лиги Венгрии, сыграют 16-го января, а против "Дебрецена АЭК", аутсайдера Первой лиги той же страны - 20-го числа того же месяца. Заметим, что за первых ранее выступал новичок "Миная" Артем Милевский.

На второй сбор команда отправится в турецкий Белек, где проведет пять спаррингов. Пока известны только два соперника: сербский перволиговой "ОФК Белград" и ровенский "Верес".

Первый матч нового года в УПЛ закарпатцы проведут против "Львова". Базовый день поединка - 13-е февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин Артем Милевский Верес (Ровно) Кишварда Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...