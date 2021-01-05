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Наставник Руха рассказал о знакомстве с Жадсоном, а тот готов работать с Федыком

Премьер-лига
(2 голосов)
Наставник Руха рассказал о знакомстве с Жадсоном, а тот готов работать с Федыком
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Главный тренер "Руха" Иван Федык высказался о знакомстве с бывшим игроком "Шахтера" 37-летним бразильцем Жадсоном.

По словам коуча, у него общий с Жадсоном знаком - его агент.

Мы давно с ним общаемся, и с Жадсоном поддерживаем связь, разговариваем о футболе в Бразилии. И вообще очень много у меня знакомых в Бразилии.

Жадсон отметил, что Иван Федык вышел с "Рухом" в УПЛ.

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Клуб растет и развивается, тренер тоже прогрессирует. Он для меня очень перспективный. Я болею за этот клуб и за этого коуча.

Жадсона спросили, перейдет ли он в "Рух", чтобы сыграть против "Шахтера" и "Динамо" Луческу.

Сейчас я работаю в Бразилии, но допускаю, что в будущем мы можем поработать вместе.

В октябре 37-летний бразилец Жадсон подписал полугодовой контракт с "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Жадсон Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
Бомбардир

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