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Наставник Руха рассказал о знакомстве с Жадсоном, а тот готов работать с Федыком
Главный тренер "
По словам коуча, у него общий с Жадсоном знаком - его агент.
Мы давно с ним общаемся, и с Жадсоном поддерживаем связь, разговариваем о футболе в Бразилии. И вообще очень много у меня знакомых в Бразилии.
Жадсон отметил, что Иван Федык вышел с "Рухом" в УПЛ.
Клуб растет и развивается, тренер тоже прогрессирует. Он для меня очень перспективный. Я болею за этот клуб и за этого коуча.
Жадсона спросили, перейдет ли он в "Рух", чтобы сыграть против "Шахтера" и "Динамо" Луческу.
Сейчас я работаю в Бразилии, но допускаю, что в будущем мы можем поработать вместе.
В октябре 37-летний бразилец Жадсон подписал полугодовой контракт с "Атлетико Паранаэнсе".
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