Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал

Бывший игрок " Динамо ", бразильский легионер Бетао, выступавший в Украине в 2008-2013 и 2015 годах, вспомнил те времена в ответах на вопросы болельщиков в своем Инстаграме.

- Какой опыт Вы считаете лучшим, добытым в Украине?

- Я получил несколько уроков как в профессиональном, так и в культурном плане. Но я считаю, что все культурные познания бесценны (язык, культура, общение, понимания различий с вашим соседом). Это был огромный опыт.

- Какие из стран, среди тех, где вы выступали, наиболее ценны в культурном смысле?

- Меня всегда интересовала культура стран. Что касается истории, то в Украине самая богатая. Хотя Франция тоже ...Сегодня я говорю по-русски и по-французски.