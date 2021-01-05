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Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал
Изучил два иностранных языка
Бывший игрок "
- Какой опыт Вы считаете лучшим, добытым в Украине?
- Я получил несколько уроков как в профессиональном, так и в культурном плане. Но я считаю, что все культурные познания бесценны (язык, культура, общение, понимания различий с вашим соседом). Это был огромный опыт.
- Какие из стран, среди тех, где вы выступали, наиболее ценны в культурном смысле?
- Меня всегда интересовала культура стран. Что касается истории, то в Украине самая богатая. Хотя Франция тоже ...Сегодня я говорю по-русски и по-французски.
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