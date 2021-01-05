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Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал

Премьер-лига
(2 голосов)

Изучил два иностранных языка

Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал
Новина українською

Бывший игрок "Динамо", бразильский легионер Бетао, выступавший в Украине в 2008-2013 и 2015 годах, вспомнил те времена в ответах на вопросы болельщиков в своем Инстаграме.

- Какой опыт Вы считаете лучшим, добытым в Украине?

- Я получил несколько уроков как в профессиональном, так и в культурном плане. Но я считаю, что все культурные познания бесценны (язык, культура, общение, понимания различий с вашим соседом). Это был огромный опыт.

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- Какие из стран, среди тех, где вы выступали, наиболее ценны в культурном смысле?

- Меня всегда интересовала культура стран. Что касается истории, то в Украине самая богатая. Хотя Франция тоже ...Сегодня я говорю по-русски и по-французски.

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В статье: Бетао Динамо (Киев) чемпионат Бразилии
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Источник:
Інстаграм Бетао

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.01.2021 в 08:59
Шкода, що в столиці не мав можливості вивчити українську мову, тоді "розуміння відмінності від сусіда", прийшло до нього ще швидше.
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