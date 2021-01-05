Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо

Диего Лонго, тренер по физподготовке и один из ассистентов главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, досрочно расторг трудовой договор со столичным клубом. Итальянец покидает должность по семейным обстоятельствам, как сообщает football.ua.

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"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе".

"Я говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов в эти полгода".

"Динамо" – это топ-клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел".