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Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
Покинул клуб
Диего Лонго, тренер по физподготовке и один из ассистентов главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, досрочно расторг трудовой договор со столичным клубом. Итальянец покидает должность по семейным обстоятельствам, как сообщает football.ua.
"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе".
"Я говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов в эти полгода".
"Динамо" – это топ-клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел".
"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный".
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