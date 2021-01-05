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Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Покинул клуб

Ассистент Мирчи Луческу разорвал контракт с киевским Динамо
Новина українською

Диего Лонго, тренер по физподготовке и один из ассистентов главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, досрочно расторг трудовой договор со столичным клубом. Итальянец покидает должность по семейным обстоятельствам, как сообщает football.ua.

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"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе".

"Я говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов в эти полгода".

"Динамо" – это топ-клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел".

"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Диего Лонго
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Источник:
football.ua

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Комментарии (3)
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DynamoKiyv (Київ)
05.01.2021 в 13:45
Какая-то чепуха
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gloryhunter
05.01.2021 в 13:08
До 11:30 каждый день мог бы видеть свою семью )) Интересно получается, в другие страны его семья переезжала с ним, а в Украину не захотела.
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Alex Sunchez
05.01.2021 в 13:53
Это норма, в ЕС все считают Украину страной 3 мира. В того же Шевченка вся семья живёт в Лондоне да и он сам приежджает в Украину как заробитчанин.
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