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В привычном направлении: Шахтер отдал левого защитника в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Играл в молодежном чемпионате

В привычном направлении: Шахтер отдал левого защитника в аренду в Мариуполь
Новина українською

Новичком "азовцев" в зимнюю паузу в УПЛ стал Александр Драмбаев. Защитник "Шахтера" будет выступать за команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Александр Драмбаев родился 21 апреля 2001 года в Запорожье. Воспитанник - ДЮСШ "Металлург" (Запорожье). Амплуа - левый защитник. Рост - 185 см, вес - 73 кг.

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В 2018 году Александр перешел в "Шахтер". За "горняков" футболист выступал в юношеской и молодежной первенствах. В этом сезоне Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в молодежном чемпионате.

В сезоне 2019/20 в составе «горняков» провел 4 матча в Юношеской лиги УЕФА. Выступал за юношескую сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (2)
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IM-RM-DK (Miami)
05.01.2021 в 15:50
скоро там и Витя каваленка будет!
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.01.2021 в 15:01
Арендуполь продовжує арендупувати.
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