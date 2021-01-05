В привычном направлении: Шахтер отдал левого защитника в аренду в Мариуполь

Новичком " азовцев " в зимнюю паузу в УПЛ стал Александр Драмбаев. Защитник "Шахтера" будет выступать за команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Александр Драмбаев родился 21 апреля 2001 года в Запорожье. Воспитанник - ДЮСШ "Металлург" (Запорожье). Амплуа - левый защитник. Рост - 185 см, вес - 73 кг.

В 2018 году Александр перешел в "Шахтер". За "горняков" футболист выступал в юношеской и молодежной первенствах. В этом сезоне Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в молодежном чемпионате.

В сезоне 2019/20 в составе «горняков» провел 4 матча в Юношеской лиги УЕФА. Выступал за юношескую сборную Украины.