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В привычном направлении: Шахтер отдал левого защитника в аренду в Мариуполь
Играл в молодежном чемпионате
Новичком "
Александр Драмбаев родился 21 апреля 2001 года в Запорожье. Воспитанник - ДЮСШ "Металлург" (Запорожье). Амплуа - левый защитник. Рост - 185 см, вес - 73 кг.
В 2018 году Александр перешел в "Шахтер". За "горняков" футболист выступал в юношеской и молодежной первенствах. В этом сезоне Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в молодежном чемпионате.
В сезоне 2019/20 в составе «горняков» провел 4 матча в Юношеской лиги УЕФА. Выступал за юношескую сборную Украины.
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