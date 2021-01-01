Я не буду звонить Ахметову! Экс-наставник Мариуполя Павлов сравнил Шапаренко с Рыкуном

Главный тренер ФК " Мариуполь " 2012-2015 годов Николай Павлов поделился мнением об экс-игроке команды, а сегодня плеймейкере "Динамо" Николае Шапаренко.

- Что подумали о Шапаренко, когда впервые увидели его в дубле "Мариуполя"?

- Бывают такие футболисты, как Рыкун. Вот он получает мяч, и ты уже чего-то от него ждешь. Таким был и Шапаренко. Он же не разрушитель, а созидатель. А еще маленький такой, худенький.

"Шахтер" ко мне не обращался по Коле. Я поговорил с отцом Шапаренко, он сказал, что в "Шахтере" Луческу там одни иностранцы, поэтому только в "Динамо". Я не буду звонить Ахметову и говорить: "Возьмите Шапаренко".