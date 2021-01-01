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Я не буду звонить Ахметову! Экс-наставник Мариуполя Павлов сравнил Шапаренко с Рыкуном

Премьер-лига
(1 голосов)

Почему выбрал "Динамо", а не "Шахтер"

Я не буду звонить Ахметову! Экс-наставник Мариуполя Павлов сравнил Шапаренко с Рыкуном
Новина українською

Главный тренер ФК "Мариуполь" 2012-2015 годов Николай Павлов поделился мнением об экс-игроке команды, а сегодня плеймейкере "Динамо" Николае Шапаренко.

- Что подумали о Шапаренко, когда впервые увидели его в дубле "Мариуполя"?

- Бывают такие футболисты, как Рыкун. Вот он получает мяч, и ты уже чего-то от него ждешь. Таким был и Шапаренко. Он же не разрушитель, а созидатель. А еще маленький такой, худенький.

"Шахтер" ко мне не обращался по Коле. Я поговорил с отцом Шапаренко, он сказал, что в "Шахтере" Луческу там одни иностранцы, поэтому только в "Динамо". Я не буду звонить Ахметову и говорить: "Возьмите Шапаренко".

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В статье: ФК Мариуполь Николай Павлов Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рыкун Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
01.01.2021 в 12:20
Да ему до Рыкуна расти и расти....
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