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Я не буду звонить Ахметову! Экс-наставник Мариуполя Павлов сравнил Шапаренко с Рыкуном
Почему выбрал "Динамо", а не "Шахтер"
Главный тренер ФК "
- Что подумали о Шапаренко, когда впервые увидели его в дубле "Мариуполя"?
- Бывают такие футболисты, как Рыкун. Вот он получает мяч, и ты уже чего-то от него ждешь. Таким был и Шапаренко. Он же не разрушитель, а созидатель. А еще маленький такой, худенький.
"Шахтер" ко мне не обращался по Коле. Я поговорил с отцом Шапаренко, он сказал, что в "Шахтере" Луческу там одни иностранцы, поэтому только в "Динамо". Я не буду звонить Ахметову и говорить: "Возьмите Шапаренко".
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