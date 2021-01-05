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Додо показал, как проходит его отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец отдыхает на пляже

Додо показал, как проходит его отпуск
Новина українською

22-летний бразильский правый защитник "Шахтера" Додо показал, как проводит время перед второй частью сезона на родине.

Соответствующие фото бразилец опубликовал в социальных сетях.

В текущем сезоне Додо провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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