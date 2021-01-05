Додо показал, как проходит его отпуск

22-летний бразильский правый защитник "Шахтера" Додо показал, как проводит время перед второй частью сезона на родине.

Соответствующие фото бразилец опубликовал в социальных сетях.

В текущем сезоне Додо провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.