Премьер-лига
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Додо показал, как проходит его отпуск
Бразилец отдыхает на пляже
22-летний бразильский правый защитник "Шахтера" Додо показал, как проводит время перед второй частью сезона на родине.
Соответствующие фото бразилец опубликовал в социальных сетях.
В текущем сезоне Додо провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
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