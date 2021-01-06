Переводчик Шахтера: Тренеры команды иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается. Это очень смешно

Переводчик " Шахтера " Максим Нагорский рассказал о нюансах работы в донецком клубе.

"Было огромное количество смешных моментов. Иногда забываешь, что тренер сказал, и надо что-то от себя придумывать — потом выходят не самые хорошие последствия.

Иногда тренер может что-то наговорить и тебе приходится его исправлять. Например, у нас утренний матч, тренер садится за стол на пресс-конференции и говорит: "Добрый вечер".

Они иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается. Это очень смешно, приходится исправлять", – сказал Нагорский.