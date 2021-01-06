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Переводчик Шахтера: Тренеры команды иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается. Это очень смешно

Премьер-лига
(2 голосов)

Забавные моменты работы от переводчика Шахтера

Переводчик Шахтера: Тренеры команды иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается. Это очень смешно
Новина українською

Переводчик "Шахтера" Максим Нагорский рассказал о нюансах работы в донецком клубе.

"Было огромное количество смешных моментов. Иногда забываешь, что тренер сказал, и надо что-то от себя придумывать — потом выходят не самые хорошие последствия.

Иногда тренер может что-то наговорить и тебе приходится его исправлять. Например, у нас утренний матч, тренер садится за стол на пресс-конференции и говорит: "Добрый вечер".

Они иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается. Это очень смешно, приходится исправлять", – сказал Нагорский.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Юра с Амура (Дніпро)
06.01.2021 в 18:38
По-русски - это всегда смешно!))И да, надо исправлять. Треба вчити українську, або забератися до чемпу ДНР...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.01.2021 в 19:38
вижу, ты українську вивчив добре ("забе???ратися")!
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