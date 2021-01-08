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Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ

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Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ
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30-летний центральный защитник "Колоса" Максим Максименко переходит в греческий клуб АЕЛ, известный также как "Лариса".

Футболист уже подписал контракт на три года. Сейчас Максименко оформляет визу, чтобы вылететь в Грецию, сообщает Динамомания.

Максименко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за молдавский "Тирасполь", алчевскую "Сталь", латвийский "Спартак" и "Десну". В "Колосе" - с 2017 года. В этом сезоне провел 6 матчей.

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В статье: Максим Максименко Колос (Ковалевка) ФК Лариса (Греция)
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Источник:
Динамоманія

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