Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ

30-летний центральный защитник " Колоса " Максим Максименко переходит в греческий клуб АЕЛ, известный также как "Лариса".

Футболист уже подписал контракт на три года. Сейчас Максименко оформляет визу, чтобы вылететь в Грецию, сообщает Динамомания.

Максименко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за молдавский "Тирасполь", алчевскую "Сталь", латвийский "Спартак" и "Десну". В "Колосе" - с 2017 года. В этом сезоне провел 6 матчей.