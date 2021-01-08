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Греческий клуб подписал игрока Колоса - СМИ
В компанию Чигринскому и Шахову
30-летний центральный защитник "
Футболист уже подписал контракт на три года. Сейчас Максименко оформляет визу, чтобы вылететь в Грецию, сообщает Динамомания.
Максименко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за молдавский "Тирасполь", алчевскую "Сталь", латвийский "Спартак" и "Десну". В "Колосе" - с 2017 года. В этом сезоне провел 6 матчей.
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Источник:Динамоманія
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