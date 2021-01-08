Кирилл Ковалец может уйти из Александрии в другой клуб УПЛ - ТаТоТаке

В конце декабря в " Александрии " была зарплатная задолженность руководства клуба перед игроками. Сейчас в ФК ожидается некоторое омоложение, сообщил Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке.

По его словам, речь будет идти о переходе нескольких ключевых игроков.

Это касается даже Кирилла Ковальца - есть предложения из УПЛ, поэтому не удивляйтесь, если увидите его в другой команде, - добавил Спиваковский.

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Напомним, что Ковалец перешел в "Александрию" в 2018 году. За это время он сыграл 67 матчей, в которых забил 12 голов. Правда, в текущем сезоне на его счету всего четыре результативные передачи.