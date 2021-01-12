Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов

Полтавская " Ворскла " вышла из отпуска и уже начала подготовку к весенней части сезона.

Сегодня ночью команда должна вылететь на сборы в Турцию, однако все оказалось не так просто.

Так, автобус "Ворсклы" был остановлен на трасе протестующими против повышения коммунальных тарифов в Украине.

До скандала дело не дошло. Главный тренер полтавчан Юрий Максимов и малийский полузащитник команды Ибрагим Кане пообщались с протестующими и даже попозировали с одним из плакатов, поддержав чаяния простого народа.