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Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов

Премьер-лига
(2 голосов)

Малийцу Кане данная тема наиболее близка

Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов
Новина українською

Полтавская "Ворскла" вышла из отпуска и уже начала подготовку к весенней части сезона.

Сегодня ночью команда должна вылететь на сборы в Турцию, однако все оказалось не так просто.

Так, автобус "Ворсклы" был остановлен на трасе протестующими против повышения коммунальных тарифов в Украине.

До скандала дело не дошло. Главный тренер полтавчан Юрий Максимов и малийский полузащитник команды Ибрагим Кане пообщались с протестующими и даже попозировали с одним из плакатов, поддержав чаяния простого народа.

Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов - изображение 1
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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Ибрахим Кане
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.01.2021 в 02:01
хаха..такого я еще не видел..ну это здорово конечно, и может быть с благих идей, но привести на митинг Кане - это уже перебор...
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