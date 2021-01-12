Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов
Малийцу Кане данная тема наиболее близка
Полтавская "
Сегодня ночью команда должна вылететь на сборы в Турцию, однако все оказалось не так просто.
Так, автобус "Ворсклы" был остановлен на трасе протестующими против повышения коммунальных тарифов в Украине.
До скандала дело не дошло. Главный тренер полтавчан Юрий Максимов и малийский полузащитник команды Ибрагим Кане пообщались с протестующими и даже попозировали с одним из плакатов, поддержав чаяния простого народа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм
Популярное сейчас
- Брэйтуэйт не хочет уходить из Барселоны, МЮ продал Байеру защитника. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Винницкая Нива получила новых владельцев
- Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
- Днепр-1 следит за Ковальцом, Львов укрепляет оборону. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
12.01.2021 в 02:01
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...