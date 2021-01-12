Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко

31-летний нападающий полтавской " Ворсклы " Денис Васин станет игроком петровского "Ингульца".

Накануне речь шла о том, что главный тренер "бело-зеленых" Юрий Максимов не рассчитывает на Дениса. Для игрока быстро нашли новую команду.

Скорее всего нападающий, который в этом сезоне сыграл 8 матчей за "Ворсклу" на правах аренды отправится в "Ингулец", который возглавляет Сергей Лавриненко.