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Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко
Аренда контракта
31-летний нападающий полтавской "
Накануне речь шла о том, что главный тренер "бело-зеленых" Юрий Максимов не рассчитывает на Дениса. Для игрока быстро нашли новую команду.
Скорее всего нападающий, который в этом сезоне сыграл 8 матчей за "Ворсклу" на правах аренды отправится в "Ингулец", который возглавляет Сергей Лавриненко.
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Источник:sport.ua
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