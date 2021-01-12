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Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда контракта

Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко
Новина українською

31-летний нападающий полтавской "Ворсклы" Денис Васин станет игроком петровского "Ингульца".

Накануне речь шла о том, что главный тренер "бело-зеленых" Юрий Максимов не рассчитывает на Дениса. Для игрока быстро нашли новую команду.

Скорее всего нападающий, который в этом сезоне сыграл 8 матчей за "Ворсклу" на правах аренды отправится в "Ингулец", который возглавляет Сергей Лавриненко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Денис Васин УПЛ Ингулец (Петрово) аренда
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Источник:
sport.ua

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