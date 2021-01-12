Жерсон Родригес хочет реванша в матчах с Брюгге

Люксембургский легионер киевского " Динамо " Жерсон Родригес поделился ожиданиями от противостояния в 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".

- "Динамо" продолжает свою еврокубковую кампанию и в этом сезоне. Следующий оппонент - «Брюгге». Какие твои ожидания от этого противостояния?

- Я думаю, что здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли «Брюгге», они перегородили нам путь в Лигу чемпионов. Поэтому, считаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами. У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с "Брюгге". Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что и поражение было случайным.

- Какие цели ставишь перед собой на 2021?

- Вы же знаете, что я амбициозный парень и никогда не останавливаюсь на достигнутом. Моя жизненная позиция - нужно всегда двигаться вперед и прогрессировать, а не ждать у моря погоды, сложа руки. Я всегда готов к новым вызовам, целей и задач.