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Жерсон Родригес хочет реванша в матчах с Брюгге

Премьер-лига
(1 голосов)

За ЛЧ 2019/2020

Жерсон Родригес хочет реванша в матчах с Брюгге
Новина українською

Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился ожиданиями от противостояния в 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".

- "Динамо" продолжает свою еврокубковую кампанию и в этом сезоне. Следующий оппонент - «Брюгге». Какие твои ожидания от этого противостояния?

- Я думаю, что здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли «Брюгге», они перегородили нам путь в Лигу чемпионов. Поэтому, считаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами. У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с "Брюгге". Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что и поражение было случайным.

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- Какие цели ставишь перед собой на 2021?

- Вы же знаете, что я амбициозный парень и никогда не останавливаюсь на достигнутом. Моя жизненная позиция - нужно всегда двигаться вперед и прогрессировать, а не ждать у моря погоды, сложа руки. Я всегда готов к новым вызовам, целей и задач.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Динамо

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