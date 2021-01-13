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Вратарь Динамо назвал наиболее знаменательное событие 2020 года в своей карьере

Премьер-лига
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И отдельно - для команды

Вратарь Динамо назвал наиболее знаменательное событие 2020 года в своей карьере
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Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прошлого сезона потерял статус основного, но успел провести матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Он стал для кипера дебютным на этом уровне.

Мистер в декабре сказал, что нужно приводить себя в форму, не отдыхать долго и заниматься собой в отпуске. У нас времени много не будет. Сдавали тесты на коронавирус, и у всех ребят все хорошо - отрицательные.

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Дениса спросили о наиболее знаменательных футбольных событиях в 2020 году.

Для меня самым большим событием, как это ни парадоксально, стала первая игра в Лиге чемпионов. Впервые сыграл в 32 года. Это для меня лично. А для команды - выход в группу Лиги чемпионов, очень позитивный момент. Смена тренера была большим событием, и, как видим, дает результат.

Напомним, что Денис Бойко дебютировал во 2 туре ЛЧ в выездном матче с "Ференцварошем".

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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