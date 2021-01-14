  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ефим Конопля: Петраков мог без матов до слез довести
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ефим Конопля: Петраков мог без матов до слез довести

Премьер-лига
(1 голосов)

Умел быть строгим

Ефим Конопля: Петраков мог без матов до слез довести
Новина українською

Фланговый защитник "Десны" и национальной сборной Украины Ефим Конопля рассказал, от кого из тренеров ему больше всего доставалось.

Было от Петракова. Не то, чтобы он говорил, что "ты чмо" или плохой футболист. Он мог без матов, но до слез просто довести. Особенно когда еще детская психика была сформирована. Бывало, чуть ли не до слез довел несколько раз.

Я травмировался много и часто, когда имел 15-16 лет. Он думал, что я «сливаюсь», в сборной не нравится играть. Он меня за это так не любил, говорил: "Ты хитрюга рудая".

А уже ближе к ЧМ понял, что я не специально, так получалось, к сожалению. Сейчас я уже к критике так ... Если полезная, по делу, то я воспринимаю, а если ругают не за что, то я уже не обращаю внимание.

Читайте такжеВингер Динамо: В Европе тебя никогда не упрекнут передерживанием мяча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков Украина U-20 Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Отдушивдушу

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...