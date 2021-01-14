Ефим Конопля: Петраков мог без матов до слез довести

Фланговый защитник " Десны " и национальной сборной Украины Ефим Конопля рассказал, от кого из тренеров ему больше всего доставалось.

Было от Петракова. Не то, чтобы он говорил, что "ты чмо" или плохой футболист. Он мог без матов, но до слез просто довести. Особенно когда еще детская психика была сформирована. Бывало, чуть ли не до слез довел несколько раз.

Я травмировался много и часто, когда имел 15-16 лет. Он думал, что я «сливаюсь», в сборной не нравится играть. Он меня за это так не любил, говорил: "Ты хитрюга рудая".

А уже ближе к ЧМ понял, что я не специально, так получалось, к сожалению. Сейчас я уже к критике так ... Если полезная, по делу, то я воспринимаю, а если ругают не за что, то я уже не обращаю внимание.