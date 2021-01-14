Вместо Кортрейка Тотовицкий мог перейти в французскую Лигу 1

Полузащитник " Десны " Андрей Тотовицкий вспомнил, как во время контракта с "Шахтером" ходил в аренду в Бельгию, хотя мог оказаться и во Франции.

- Почему многие украинские футболистов переезжают в Бельгию?

- Потому что это трамплин на будущее. Если есть какие-то мечты и цели в жизни. Понятно, что если ты играешь там не в "Шахтере", то трудно перейти сразу в топ-чемпионат, нужен какой-то трамплин. Вот Бельгия идеально подходит.

- Почему Бельгия не стала для тебя трамплином в другой европейский чемпионат?

- Потому что я был в аренде, а это разные вещи. Когда клуб имеет возможность тебя выкупить, а когда просто аренда, то это другое дело. Я там нормально сыграл в 20 матчах забил 6 голов. И у меня после того, как завершилась аренда в Бельгии, то было тогда предложение из Франции. Звала команда, которая только поднялась из Лиги 2 в Лигу 1. Переговоры продолжались где-то два месяца, ну и в итоге не получилось договориться с "Шахтером". Они сказали, что на меня рассчитывают в будущем и были готовы отдать в аренду, или продать за большую сумму. Ну а другая сторона не была готова заплатить такие деньги. Что за команда? "Страсбур". И еще предлагали остаться в Бельгии, в "Кортрейке", а это уже было перед тем, как я перешел в "Десну".

- В "Кортрейке" у вас была настоящая солянка футболистов из разных стран. На каком языке общались?

- На английском, все понимали. Я думал, что владею свободно этим языком, пока туда не приехал. Знаешь, как у нас спрашивают, ты знаешь английский, ты такой, ну да, там 50 на 50. А приезжаешь туда и понимаешь, что ты "труп" вообще. В конце я уже лучше говорил по-английски. В принципе в плане футбола, я все понимал. Возможно, в быту не очень, но со временем становилось все лучше.

- Сейчас следишь за "Кортрейком"?

- Да, вообще за чемпионатом Бельгии наблюдаю. Они сейчас на 8 месте, последний матч выиграли в "Генка" 2:1. Общаюсь с Жекой Макаренко периодически. И с администратором команды.